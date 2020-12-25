После смерти Армена Джигарханяна усилились нападки на Виталину, бывшую жену актера, и ее родителей. Мол, семья Цымбалюк оккупировала театр Джигарханяна и творила там бог знает что. На ток-шоу выступили люди, которые высказались, что именно Виталина приняла на работу в театр своих родителей, которые ничего не смыслили в работе. Родители Виталины по сей день старались держаться в стороне от скандала. Но сегодня бывший тесть Джигарханяна решил высказаться.Вот что рассказал Виктор Цымбалюк, который работал в театре в должности инженера по эксплуатации здания.- Виктор Владимирович, почему вы переехали из Киева в Москву?- Переехал с женой ради дочери. Она училась в Москве. В Киеве у меня бизнес был. Моя фирма обслуживала важные объекты: резиденцию президента, бывшие территории ЦК партии. Мы прокладывали инженерные коммуникации, что связаны с водой. Бросать раскрученное дело было тяжело, но жена сказала: «Только с дочерью будем жить».- Некоторые люди Джигарханяна утверждали, что вы как снег свалились на голову актеру, и ему пришлось покупать вам квартиру?- Ничего подобного! Я продал квартиру в Киеве и купил в Красногорске, и сейчас с супругой мы в ней живем. Чуть позднее продал акции и земельный участок.- Как вы попали к Армену Джигарханяну?- Виталина познакомила нас, родителей, с Арменом Борисовичем. Мы уже жили в Москву. Армен Борисович знал от Виталины, что я работаю в проектном институте Гипродревпром главным инженером проекта. Однажды он попросил меня помочь. Система пожаротушения не работала, и это грозило театру закрытием. МЧС подало на него в суд. Джигарханян взял меня на полставки на должность инженера по эксплуатации. При проверке здания я обнаружил, что фермы перегружены театральным оборудованием, а кровля, на которой были установлены 200- килограммовые лебедки, чтобы поднимать софиты, зимой подвергалась еще нагрузке от снега, а летом от дождей. Воды на крыше скапливалось до десяти сантиметров, водосток не справлялся, а это колоссальная нагрузка. Все это грозило обрушением здания.- Армен Борисович вообще не следил за зданием?- Он не смыслил в технических вопросах, а службы главного инженера не было. Система безопасности не работала. Насосы, которые во время пожара должны были бы тушить водой сцену и зрительный зал, находились в нерабочем состоянии. Режиссеры не составляли паспорта спектаклей и не согласовывали их с инженерными службами.- А паспорта должны быть?- Конечно! Например, режиссер спектакля «Васса» взял и повесил стокилограммовые канаты на фермы, которые и без того перегружены. Если бы фермы взяли вдруг и сложились, то люди оказались бы под завалом.- Департамент культуры не предъявляли претензий Джигарханяну?- Департамент не проверял. Это было на ответственности самого Джигарханяна. У него, кажется, всегда был непрофессиональный коллектив. Он выживал всех: от режиссеров и актеров - до директоров и инженеров.- К кому вы могли обратиться за помощью, раз Джигарханян ни во что не хотел вникать?- Чтобы закрыть вопрос по системам пожарной безопасности, я подготовил письма за его подписью на имя мэра Сергея Собянина. До меня некому было написать такие письма. После этого были выделены деньги. Я заказал смету, которая прошла экспертизу, и был объявлен тендер. Фирма, которая выиграла тендер, прекрасно выполнила работы. Сегодня все работает как часики.- И суд не состоялся?- Состоялся. Но, после того, как город выделил деньги, судебные приставы дали отсрочку. А иначе театр закрыли бы. Щитовая в здании еще 1960 –го года!- Получается, зрители на спектакле и не знали, что их жизнь подвергалась риску...- Это еще не все. Во время спектакля канализацию в туалетах не раз прорывало. Я стал поднимать чертежи - их не оказалось. Причину все-таки нашел: закупали дешевую туалетную бумагу, которая не растворяется в воде. Лифт для инвалидов итальянский, очень дорогой, зимой промерзал, потому что шахту для него сделали из сэндвич панелей. Пришлось мне самому приобрести подогреватель, чтобы лифтом можно было пользоваться.- Вы сказали Армену Борисовичу хоть раз, что стыд и срам такое творить в столичном театре?- Говорил. Но у него всегда был один ответ: «Страна плохая».- Не хотелось хлопнуть дверью и уйти?- Я горжусь, что полностью наладил систему безопасности. Горжусь, что за шесть месяцев отремонтировал и открыл малую сцену в филиале театра на Кооперативной улице, которая десять лет была заброшена.Отец Виталины считает, что если бы не так называемые друзья Джигарханяна, которые встряли в их отношения, его дочь и дальше бы заботилась об Армене Борисовиче, как это делала многие годы.МНЕНИЕБывший пресс-секретарь Джигарханяна Наталья Корнеева: Армен Борисович после скандального исчезновения до самой кончины не имел возможности распоряжаться собой- В канун католического Рождества вечером 24 декабря в «Прямом эфире» Андрея Малахова собрались посудачить о личной жизни Армена Борисовича Джигарханяна на сороковой день его смерти в передаче под названием «Две жены Джигарханяна. Своя правда». К сожалению, не ходят на эти передачи его настоящие друзья (драматург Эдвард Радзинский, кинорежиссер Владимир Наумов, нет уже на свете Марка Захарова), поэтому были те, кто шапочно с ним знаком.Армен Борисович после скандального исчезновения из квартиры на улице Молодогвардейская в октябре 2017 года до самой кончины не имел возможности распоряжаться собой. «Друзья»-соотечественники изолировали его. Ему не давали телефон. Самостоятельно передвигаться он уже не мог.Просто теперь, когда его нет, легко и просто еще раз ошельмовать Виталину Цымбалюк-Романовскую, с которой Армен Борисович провел десять счастливых лет.Вот артистка Любовь Руденко, сославшись на то, что у нее в театре Джигарханяна «много друзей», заявила на ток-шоу, что Виталина «разрушила театр. Ей надо было только одно: поселиться в Москве, устроить себе большое шикарное жилье».Уважаемая Любовь Николаевна, как свидетель этих событий, должна сказать, что Виталина была назначена на пост директора театра Департаментом культуры, потому что Армен Борисович в течение нескольких лет не платил налоги, и у него образовалась задолженность в 26 миллионов рублей. Он был отстранен от ведения дел и назначен президентом театра, а Виталина за два театральных сезона отработала долг почти полностью, вернула в казну 21 миллион рублей. Видите, как все просто?Артист и кинорежиссер Панкратов-Черный пошел еще дальше: «Виталина специально выжидала, пользуясь тем, что жена Татьяна Сергеевна далеко, дочка погибла, а кот умер, чтобы Армен Борисович – «этот большой ребенок», «остался один как перст».Ой, Александр Васильевич, долго же Виталине пришлось выжидать: Татьяна в Америке жила 15 лет, кот умер давным-давно, дочь Армена погибла в 1987 году, а Виталина родилась в 1978 году. Вы называете Виталину презрительно тапершей.И еще Панкратов-Черный заявил, что Виталина «вынудила уйти из театра всех его учеников, которых он считал своими детьми». Мало кому известно, что на самом деле Армен Борисович своих учеников во ВГИКе бросил за год до защиты диплома – ушел, поругавшись с руководством.Руденко заявила, что Виталине не пускала к нему в кабинет даже режиссера. Ложь. Я с ним работала и видела, что режиссеры постоянно сидели у него в кабинете. Двери кабинета Армена Борисовича всегда были настежь.Татьяна Сергеевна (вдова) сказала, что Виталина жила с Джигарханяном «конечно, не по любви и брезговала им даже».А я видела, сколько она с ним занималась - каждый вечер делала массаж больных ног, несколько раз в день ставила инъекции инсулина, ночевала с ним в больнице (я тому свидетель).Вот что сказал в интервью его друг актер Василий Ливанов: «В 2009 году с ним случился второй инсульт. Я узнал об этом, стал звонить ему домой, трубку брала Виталина. Наконец, наступил день, когда Армен взял трубку. И вот что я от него услышал: «Вася, я уже не мог бы никогда разговаривать ни с кем, если бы не Виталина! Она спасла мне жизнь, вытащила с того света». Это Армен сказал: «Я жизнью обязан этой молодой женщине».Армен Борисович в одном интервью четко сказал, что он сам подал на развод с Татьяной, чтобы оформить отношения с Виталиной, так как пять лет брака с Татьяной не было.У Армена Борисовича было два инсульта, оба раза жена Таня не приезжала и не ухаживала за ним, перепоручив это сначала его сестре Наре, а потом и Виталине.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Змея подколодная\\": бывшая жена Джигарханяна напала на Виталину Цымбалюк-РомановскуюС момента смерти Армена Борисовича прошло 40 дней, а пляски на костях никак не заканчиваются (подробности).