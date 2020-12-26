Алексей Гаврилов, которого многие помнят по фамилии Лемар, откровенно рассказал о романе с Кристиной Асмус. Все случилось, когда он снимался в сериале \\"Универ\\". Популярность Лемара - именно под этой фамилией он тогда выступал, была просто огромной. Однако в какой-то момент он начал вести закрытый образ жизни, а его карьера перестала развиваться. В последнее время об Алексее было известно очень мало. И вот на днях артист дал откровенное интервью, в котором сообщил, что буквально потерял голову от любви к Асмус.Алексей Гаврилов, в прошлом носивший фамилию Лемар, познакомился с Кристиной Асмус десять лет назад на съемках. Артист снимался в сериале \\"Универ\\" - исполнил роль обаятельного Гоши, а Кристина играла Варю Черноус в \\"Интернах\\". Съемочные площадки фильмов находились рядом.Приятельские отношения звезд быстро переросли в романтические. \\"В какой-то момент мы стали часто пересекаться, возвращаться вместе со съемок, разговаривать и поддерживать друг друга. И вот эта дружба переросла в личные взаимоотношения. Долгое время никто даже не знал, что у нас какие-то чувства. Мы встречались после съемок, а на площадке вели себя так как будто между нами ничего нет\\", - поведал артист в эфире YouTube-шоу \\"Лучше правду\\" Сурена Каграманова.Звезда признается, что их отношения могли бы перерасти во что-то большее, но помешала карьера. \\"Кристина - актриса-актриса. Я в какой-то момент перестал понимать, где человек, а где образ. Она, правда, очень талантливая, настолько вживается в свою актерскую историю, что где-то ее переносит в жизнь. Когда у нас были отношения, я честно не понимал с кем я. Я все-таки разделяю профессию и жизнь\\", - размышляет артист.Влюбленные из-за большой загруженности не могли часто видеться. Вскоре каждый из них создал семью. Кристина вышла замуж за Гарика Харламова, Алексей нашел счастье с преподавателем йоги Мариной.37-летний артист удивлен, что минувшим летом он, как и Асмус, подал на развод. Поклонники даже судачили, что актеры попросту решили возобновить роман. Но Алексей отверг все инсинуации: \\"Мы не вместе. Но я не хотел бы сейчас раскрывать личные отношения… Не скажу с кем\\".Как выяснилось, за последние несколько лет у Гаврилова в жизни произошло несколько потрясений, каждое из которых - большое горе. Сначала скончался его папа. После этого тяжело заболел и умер от онкологического заболевания близкий друг Гаврилова. Еще одно горе пришло в семью Алексея, когда забеременела его жена. Артист успел узнать, что у него будет дочь. Но не судьба. \\"Я тогда не знал, что делать... Была замершая беременность на 13-й неделе. Я потом долго восстанавливал Марину… Тяжелая была ситуация. Период потерь\\", - поделился Гаврилов со слезами на глазах.