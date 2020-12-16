Одним из самых умных людей планеты до сих пор считается Уильям Джеймс Сайдис, родившийся в 1898 году в семье известного в то время психолога и психиатра Бориса Сайдиса. Потрясающие умственные способности Уильяма не принесли ему счастья – в истории он остался лишь как эксцентричный вундеркинд.Уильям Сайдис вырос в семье евреев-иммигрантов. Его отец, Борис Сидис, эмигрировавший в 1887 году в США из-за притеснений в родном Бердичеве (Украина), стал одним из самых известных на то время психологов, психиатров и философов образования, применил к новорожденному сыну все свои знания и умения.Целью Бориса стало доказать всему миру, что при определенном подходе из ребенка можно вырастить гения. Мать мальчика, урожденная Сара Мандельбаум, была всецело на стороне мужа и даже оставила свою работу, чтобы полностью заняться воспитанием сына.Усилия родителей оправдались: в полтора года Уильям смог прочесть «Нью-Йорк Таймс», а в четыре года – Гомера в оригинале. С четырех до восьми лет мальчик изучил восемь языков, создал один собственный и написал четыре научных труда, в том числе, монографию по анатомии.В семь лет Уильям окончил курс средней школы и подал документы в Гарвардский университет, куда его не приняли лишь из-за возраста.Студентом Гарварда вундеркинд стал в 11, а спустя некоторое время начал читать там лекции по четырехмерному пространству. Университет Уильям окончил с отличием в возрасте 16 лет.Свою карьеру юный гений начал в 17 лет в качестве помощника преподавателя в Университете Райса (Техас), но вскоре ушел, оскорбленный поведением студентов, которые не желали видеть преподавателя младше себя.В 18 лет Уильям поступил в Гарвардскую школу права, однако бросил учебу, так ее и не окончив. Чуть позже он заинтересовался политикой и даже принял участие в первомайской демонстрации, за что его приговорили к 18 месяцам тюрьмы. За решетку гений не попал – его спас отец, забравший молодого человека в свою психиатрическую клинику якобы на лечение.Дальнейшие годы Уильяма прошли практически в полной безвестности: он нанимался бухгалтером в небольшие компании и, как только кто-либо узнавал о его прошлом, бросал все и переезжал в другой город.Уильям терпеть не мог журналистов и публичности. Однажды он заявил, что мечтал бы стать отшельником. Семьи у него тоже никогда не было – еще в юности он принял решение не размениваться на женщин и посвятить все свои силы интеллектуальному развитию.Уильям Джеймс Сайдис, чей IQ по разным оценкам составлял 250-300 (для сравнения: IQ Эйнштейна оценивался в 160-200), знавший от 40 до 200 языков, показавший удивительнейшие способности в раннем детстве и юности, умер одиноким в съемном жилье в возрасте 46 лет из-за острого нарушения мозгового кровообращения.