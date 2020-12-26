Уходящий год не был рядовым – с этой очевидной истиной согласится, наверное, каждый. Тем интереснее, какой грядет за ним – ослабит ли 2021-й хватку или прижмет сильнее, добавит абсурда в нашу и без того странную жизнь или откроет перспективы светлые и по всем статьям лучезарные? Заглянуть за пелену неведомого для «КП» взялся известный астролог Александр Зараев.ЧТО ЭТО БЫЛО?Если в своих прогнозах на 2020-й я говорил, что этот год «крест на крест прошлое клинком перечеркнет», то есть он был как бы пиковым, переломным, то 2021-й запустит новые кардинальные программы, которые расчистят застой и неопределенность нынешнего года. Он должен найти пути выхода из нынешних кризисных состояний и будет решать проблемы уже на совсем другом уровне.Это связано с тем, что 21 декабря распалась мощная планетарная конфигурация, которая правила бал весь этот год – Сатурн, Юпитер и Плутон находились вместе в знаке Козерога и весь год рулили миром. К чему это привело, мы все видели – кризисы, пандемия, изоляция, прессинг. По сути эти планеты устроили нам проверку на способность выдерживать давление обстоятельств. Такое сочетание на небосводе случается довольно редко, примерно раз в 2600 лет, поэтому, сами понимаете, не всякий мог встретить такое испытание во всеоружии – просто в силу отсутствия опыта.Кстати, похожая конфигурация была во времена правления царя Ассирии Асархаддона (в 680-669 гг.до н.э.), который и империю восстановил, и столицу перенес, и Египет захватил, и Ближний Восток покорил. Его называли бичом с востока (не в том смысле, что бомж, а в том смысле, что кнут), потому что он действительно на пробивных энергиях этой планетарной конфигурации осуществил довольно мощный переворот в тогдашней размеренной жизни.Нечто похожее в окружающем нас мире наблюдаем мы и сейчас: меняется энергетическая структура практически всего – общества, экономики, образования, взаимоотношений и т.д.ВИРУС, ВИРУС, ТЫ МОГУЧ?Упомянутая планетарная конфигурация ответственна за резкое снижение иммунитета у людей, она несла холодные, сухие, подчас смертельные энергии. А когда падает иммунитет, любые инфекции активизируются. Сейчас, когда Юпитер с Сатурном покинули Козерог, нас начнет потихоньку отпускать, снимать мощное давление 2020 года. Однако Водолей, куда они сейчас перешли, тоже знак во многом сухой и холодный, нов отличие от Козерога, экстравертный. То есть, если в этом году нервная система у большинства из нас была несколько придавлена, заторможена, и все проявления, в том числе и реакции организма на внешние воздействия, происходили несколько интравертно, с редкими выплесками, то в этом году, наоборот, все будет происходить излишне активно и спонтанно. Подозреваю, что мутировать вирус будет таким же образом, так что где-то к концу октября – началу ноября, вполне возможно, нас будет ждать третья волна пандемии, и совсем не факт, что это будет тот же самый вирус. Кстати, испанка в начале ХХ века тоже косила Европу два года, а потом успокоилась. Тут похожая история – 2021 год, думаю, все-таки положит конец всей этой истории.БАЙДА ОТ БАЙДЕНАСатурн с Юпитером в Водолее запустят программу, аналогичную той, что была 60 лет назад. В 1961 году, в год такого же металлического Буйвола, СССР взорвал царь-бомбу (самую мощную водородную бомбу в истории – ту самую «Кузькину мать»), противостояние между Кеннеди и Хрущевым начало нешуточно нарастать, дальше был Карибский кризис, ракеты в Турции и на Кубе - мир вплотную подошел к третьей мировой войне.Нынешний год тоже будет отмечен определенной эскалацией и противостоянием Америки и России. Но вместе с тем мы будем наблюдать создание новых международных альянсов и противоборство однополярной гегемонии США. То есть, все уже окончательно на эту тему прозреют и примут новое революционное обновление, которое обычно несет Юпитер в Водолее. Вариантов будет масса. Можно ждать изменения конституции в Америке, очень много будут разбирательств по поводу отделения штатов (Трамп всячески поддержит этот процесс). Байден будет активно экспериментировать с обострением взаимоотношений, будет много провокаций… Но на это у него есть всего два года. Потому что, повторюсь, ситуация чем-то напомнит противостояние 1961-62 годов. Мир будет балансировать на грани мира и войны, но, думаю, разум все же восторжествует.КОМПЛЕКС НАПОЛЕОНАВ Европе процессы, начатые с Брексита, еще больше усилятся. Начнутся громкие разборки между странами-донорами и странами-реципиентами (Венгрией, Прибалтикой, Испанией и прочими).История развала Евросоюза найдет свое продолжение, так что на международной арене нас ждет очень много перемен. Ситуацию тут же обратит в свою пользу Китай, который, используя принцип мягкого удушения, начнет усиливать свое влияние в тех странах, которые будут чувствовать себя не комфортно. Не обойдется и без народных волнений, потому что тандем Юпитера с Сатурном запускает программу «Кипит наш разум возмущенный».Вообще, январь-февраль будет в первом полугодии самыми напряженными. Весна выдастся относительно спокойной, хотя в конце апреля могут начаться военные конфликты – полыхнет в разных местах, но продлится это все где-то до середины маяВ Молдавии Санду будет активно «топить» за военизированные разборки с Приднестровьем. На Украине у Зеленского и в Турции у Эрдогана активизируются амбиции и желание устроить маленькую победоносную войну (соответственно, в Донбассе и на Кавказе). И байденовская администрация будет лишь подливать масла в этот огонь.Что касается Эрдогана (Рыбы по гороскопу), то в июне, когда Юпитер войдет в знак Рыб, он почувствует себя этаким Ататюрком и начнет проводить излишне авторитарную политику, вполне возможно, что поменяет правительство, из-за чего к концу года может оказаться либо в некой изоляции, либо получит серьезные проблемы со своим окружением. От чего-то подобного его, к слову, спас в свое время Путин, но Гюлен, как говорится, пока еще жив… Так что в конце года можно ожидать военных переворотов на Ближнем Востоке и серьезных перестановок в правительствах.Зеленский по гороскопу Водолей. Сатурн, несущий энергии ограничения, теперь находится в соединении с Солнцем в гороскопе его рождения, и скорее всего эта конфигурация лишит политика той энергетики, которая необходима для лидера государства, чтобы противостоять подталкиванию к эскалации напряженности. Весной он активно начнет раздувать щеки, но это для него закончится очень плохо. Власть он скорее всего потеряет.РОССИЮ СПАСЕТ ПОДУШКАБольшой нашей удачей является то, что в январе нынешнего года у нас сменилось правительство. Не будь этого, еще не известно, кстати, как бы страна перенесла пандемию. Космические тенденции были услышаны, а попытки создания демферной подушки благополучно запущены. Но это был только первый акт этой пьесы. Второй начнется так же в январе-феврале, и уже в марте мы увидим еще одно серьезное обновление в правительстве и, я бы сказал, другую парадигму развития. Россия будет действовать по принципу Китая – опора на внутренние силы. Все эти разговоры про ледокольный флот, строительство дороги, которая соединит Поднебесную с Европой и так далее – это все программы, которые будут способствовать укреплению экономики и снижению напряженности внутри страны.ДОЛЛАРУ ГОТОВЯТ КОМПЛЕКС ПРИСЕДАНИЙПериод с 10 июня по 15 июля будет отмечен кардинальными переменами в экономике многих стран, и нашей в том числе. На повестке дня будут стоять вопросы создания цифровых валют или неких более жестких структур управления финансовыми потоками. США может вспомнить о давней идее отключения России от SWIFT, других неприятностях, связанных с цифровизацией. После середины октября ситуация более-менее устаканится, астральные тучи рассеются и напряжение в этом секторе спадет.К слову, 1961 год тоже запомнился многим финансовыми пертурбациями (у нас была реформа, помните?). Не исключаю, что именно в июне-июле изменения коснутся и доллара. Как вариант, США запустит станок на полную, и доллар почувствует себя хило. Нет, рухнуть совсем ему не дадут, но вполне возможно, что в Америке будет ходить совсем другой доллар, нежели за ее пределами. Например, они вернутся к идее «амеро» - валюте, которая заменит собой мексиканские песо и доллары Канады и США. По энергетическому воздействию на население это будет схоже с ситуацией 2008 года и ипотечным пузырем, только тут пузырь будет связан с финансовыми структурами.ЭНЕРГИИ ХВАТИТ НА ВСЕХЕсли говорить представителях разных знаков Зодиака, то первую половину года особый прилив энергии будут чувствовать знаки воздуха и огня, они как бы выйдут на новый оперативный простор. Знаки воды и земли ощутят подъем с июня – Юпитер войдет в Рыбы, и даст им наконец развернуться в полную силу. Где-то в сентябре ситуация поменяется (Юпитер опять вернется в Водолей), ну а конец года все встретят в более-менее одинаково стабильном состоянии.В общем, подводя итоги, можно сказать, что наступающий год Быка будет похож на любимое испанское зрелища – парнокопытное будут взбадривать бандерильями и дразнить красной тряпкой, в общем, коррида нам обеспечена и скучно точно не будет.СПРАВКААлександр Зараев родился в 1954 году. Считает себя продолжателем русской астрологической школы, существовавшей в стране до 1917 года. Специализируется на классической и медицинской астрологии. Прогнозы отличаются высоким процентом попадания. Предсказал дату начала войны в Чечне, уход с поста и дату смерти Бориса Ельцина, избрание и переизбрание Владимира Путина, события на Саяно-Шушенской ГЭС, выход Великобритании из состава ЕС и многое другое. В декабре 2019 года предрек отставку правительства РФ, а также «резкую вспышку вирусных и инфекционных заболеваний в третьей декаде января», которая совпала с началом пандемии коронавируса в стране и мире.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПредсказание Ротшильдов на 2021 год: Нас ждут риски и удачаВлиятельный британский еженедельник The Economist дает очередную шифрованную обложку прогнозов (подробнее)