Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал Сергей Кривонос раскритиковал идею президента страны Владимира Зеленского мобилизовать и мужчин и женщин для ведения тотальной войны с Россией.Ранее украинский президент Зеленский, отвечая на вопрос СМИ о возможной российской агрессии, ответил, что этом случае всё население страны будут мобилизовано на войну. «Мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины», — заявил Зеленский в интервью.Однако спустя сутки заместитель секретаря СНБО Кривонос опроверг главу государства. По его словам эти меры могут привести только к массовому дезертирству, как это было в 2014-м и 18-м годах, поскольку патриотизм на Украине «не поддерживается на уровне государства». Он заявил что : «Даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин — а обученные ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет».Сергей Григорьевич Кривонос — генерал Вооружённых сил Украины, первый заместитель Командующего Сил специальных операций ВС Украины. C 12 марта 2019 года — заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Назначен на эту должность ещё прежним Президентом Украины Порошенко. Принимал участие в боях в районе аэропорта Краматорска, награждён орденами за участие в АТО. Высшее военное образование генерал Кривонос получал в Киевском высшем общевойсковом командном Краснознаменном училище им. М. В. Фрунзе, принимал советскую военную Присягу.