Государственные закупки импортных масок, за исключением стран из ЕАЭС, приостанавливаются ровно на год до 31 декабря 2021 года. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.Как заявляли в Минпромторге, российские производители этих средств индивидуальной защиты покрывают потребности населения, производя вдвое больше необходимого. В сутки стране нужно 10,8 млн штук масок, при том, что выпускается 21 млн. в сутки.Владимир Котов, президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты рассказал, как это решение отразится на цене самого насущного средства защиты 2020 года.- Медицинская маска — самое простое изделие. И в нем доля основных затрат — стоимость комплектующих: сырья и материалов. Комплектующие — это продукт нефтехимии. И если мы говорим о простых изделиях с минимальными фильтрующими элементами, то их себестоимость везде одинаковая — в районе 1 рубля, - объясняет Котов. - Если мы говорим о фильтрующем материале мельтблаун, то все очень сильно зависит от его цены. Он до сих пор достаточно дефицитен в России и в мире, а его производство сосредотачивается в странах Юго-Восточной Азии (Китай, Корея). А снятие или наложение ограничений всегда приводит к тому, что сырье станет либо доступным, либо нет. Но так как рынок наполнен масками, у нас есть собственная технология спандбонд, они не являются дефицитом, напротив, их переизбыток, проблем не возникает. Изделий много, они все разного качества. К сожалению, подавляющее большинство не соответствует нормативам, требованиям, не проходят сертификацию. Но цена качественных изделий должна быть в пределах 2 рублей за штуку.- Но разве в аптеках за такую цену их можно найти?- Это отголоски ажиотажа. Много и бизнесменов, и окологосударственных структур, которые инвестировали большие деньги либо в закупку, либо в производство. Все это очень часто происходило на пике. Но я не сомневаюсь, что все выровняться.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ России запретили госзакупки импортных масок до конца 2021 годаСредства индивидуальной защиты смогут закупать только из стран ЕАЭС (подробности).