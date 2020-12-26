В Москве объявлены победители шоу \\"Ледниковый период\\". Ольга Бузова, привыкшая доказывать всем, что она умеет многое, перед решающим финалом вместе с партнером Дмитрием Соловьевым занимала последнее место в турнирной таблице. У поющей ведущей не было шансов на победу. Но в итоге с треском провалившуюся звезду спасли поклонники.За несколько дней до Нового года стали известны победители шоу \\"Ледниковый период\\". Участники показали свои лучшие номера и прокатались без грубых ошибок. получив высшие баллы от судей. Татьяна Навка, Татьяна Тарасова, Елена Исинбаева, Алексей Мишин и Михаил Галустян были в восторге от каждого номера. В итоге на пьедестал поднялись три пары. Третье место заняла Регина Тодоренко и Роман Костомаров. Им вручила медали Елена Исинбаева. Второе место заняли Вячеслав Чепурченко и Яна Хохлова. Их наградила Татьяна Навка. Абсолютными победителями стали Ольга Кузьмина и Александр Энберт.Кузьмина на протяжении всех выпусков была главной претенденткой на звание победительницы проекта. Актриса поражала судей своей подготовкой, высокими поддержками и растяжкой.Примечательно, что Ольга Бузова и ее напарник тоже не остались без награды. За них активно голосовали зрители. В итоге пара получила приз \\"Зрительских симпатий\\". Соловьеву, к слову, пришлось непросто, так как звезда \\"Дома-2\\" обладает высоким ростом.После оглашения результатов на глазах победителей и призеров блестели слезы. Едва не расплакалась и Татьяна Тарасова. 73-летняя тренер по фигурному катанию заявила, что готова и дальше быть частью телевизионного шоу. А Илья Авербух назвал ее мамой. \\"Это всегда очень трепетно, очень волнительно, когда перелистывается эта страница. Для нас это жизнь и мы ее прожили, эти месяцы, честно, каждый. Берегите друг друга и идите вперед. Спасибо большое, низкий поклон всем! Татьяна Анатольевна, вы наша мама\\", - высказался фигурист.Татьяна Анатольевна является членом жюри с самого первого сезона проекта. Выдерживать многочасовые съемки в силу солидного возраста ей становится сложно. Тарасова даже появлялась на ледовой арене в инвалидном кресле, так как ее мучают боли в спине. Однако, по ее словам, именно \\"Ледниковый период\\" дает ей силы для жизни. \\"Это прекрасная затея, которая много лет назад ошеломила нас и мы каждый год занимаемся вот этой прелестью, смотрим на вас и через вас узнаем что-то новое. Я люблю вас! Я поздравляю вас! Мне в жизни очень повезло! Я была удачливым тренером и мне очень повезло после того, как я закончила тренерскую карьеру. Наверное, я бы уже давно умерла, если бы не эта работа, которая меня тоже захватывает. Если что, я готова и дальше\\", - резюмировала тренер.