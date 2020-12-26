2,5 года отсутствовал в России хоккеист Илья Ковальчук. И вот теперь - снова руская страница в карьере легендарного игрока. В субботу, 26 декабря 2020 года, омский \\"Авангард\\" объявил о том, то подписывает контракт с 37-летним хоккеистом.Соглашение с олимпийским чемпионом заключено по схеме \\"1+1\\". Ковальчук приедет в Россию в понедельник, 28 декабря, сообщила пресс-служба омского \\"Авангарда\\". В своей новой команде он будет играть под номером 17.О том, почему Ковальчука решено было подписать именно сейчас, генеральный менеджер \\"Авангарда\\" Алексей Волков сказал:- Приглашая Ковальчука в «Авангард», мы преследовали две цели. Прежде всего, у него есть огромное желание играть в хоккей и помочь нашей команде. Илья усилит наше нападение и, конечно, наше большинство. Он отлично знаком с Бобом Хартли и его требованиями еще с НХЛ.Но вместе с тем, на Ковальчука рассчитывают и как на \\"батьку\\" за пределами льда:- Кроме того, мы рассчитываем на него не только на льду, но и в раздевалке. Нам нужен лидер, который может повести за собой, показать пример своими действиями на площадке, перевернуть ход матча, взбодрить команду. Все это Ковальчук с его богатейшим опытом сможет нам дать. Уверен, Илья усилит «Авангард» по всем этим параметрам.В сезоне 2019/2020 годов нападающий играл аж за три команды НХЛ. Начал в \\"Лос-Анджелесе\\", потом был \\"Монреаль\\", а после всего - \\"Вашингтон Кэпиталз\\". За клуб из столицы США он провел 7 игр в регулярном чемпионате, набрав 4 очка. Кроме того, на счету Ковальчука 8 матчей в плей-офф.В КХЛ Ковальчук играл шесть сезонов. В 2015 и 2017 годах против СКА он выиграл Кубок Гагарина. За шесть сезонов у Ковальчука в 367 матчах - 370 (161+209) очков.