После того, как Анна Щербакова в третий раз подряд стала чемпионкой России по фигурному катанию, победив в Челябинске, Этери Тутберидзе обронила в интервью фразу о том, что победа Ани - это преодоление. Но раскрывать подробностей того, какой ценой далась победа фигуристке, тренер не стала. Как оказалось, Щербакова уже больше месяца сражается с последствиями перенесенного коронавируса. И в Челябинске ей пришлось биться не только с соперницами на льду.- Мое окончательное решение об участии в чемпионате было принято месяц назад. С того момента мыслей о снятии не возникало. Во время подготовки, после неудачных дней, когда я плохо себя чувствовала, все, и родители, и тренеры постоянно спрашивали. Здесь после короткой программы, перед произвольной программой, перед разминкой – подходили и спрашивали. Перестали спрашивать после разминки, когда я вышла настроенная и все хорошо получалось, - сказала на пресс-конференции Щербакова уже в ранге победительницы чемпионата России 2021. Однако же за этими словами скрывалось нечто невероятное.16-летняя спортсменка до турнира переболела пневмонией на фоне коронавируса. Причем, о \\"короне\\" уже узнали после, поскольку Щербакова переболела без видимых симптомов. Но последствия оказались тяжелыми для Ани. В пятницу, 25 декабря, вечером перед выходом на разминку у Щербаковой поднялся жар - температура составила 38 градусов.Как пишет \\"Р-Спорт\\", уже больше месяца с утра и до обеда у Анны Щербаковой все хорошо. Но стоит солнцу скрыться с неба, как под вечер каждый день у нее поднимается температура. Именно строго под вечер. В конце октября Щербакова выиграла свой второй этап Кубка России. Но потом ей резко стало плохо во время подготовки к этапу Гран-При России. Доктора сказали - восстановление будет долгим. Но Щербакова была тверда в своем желании выступить на чемпионате России.- Честно говоря, у меня уже совсем наступало отчаяние, что я не могу ни помочь, ни запретить, - призналась Юлия Щербакова, мама фигуристки.Так что когда перед произвольной программой Аню все уговаривали сняться с турнира и не рисковать здоровьем, то фигуристка что сделала? Сняла чехлы с коньков и пошла на разминку. А температуру? Анна Щербакова вовсе отказалась измерять, хотя для нее уже принесли градусник.- Это за гранью понимания и человеческих возможностей! Я не понимаю, как она это сделала! - сказала мама фигуристки уже после ее победного проката на чемпионате России.Аня показала всем, что может человек, преодолевая трудности и последствия коронавируса. Щербакова в третий раз стала чемпионкой России по фигурному катанию. Позади нее оказались ее хорошие подруги - Камила Валиева и Александра Трусова.