Новых животных стали находить в соцсетяхДело кузена Бенедикта из “Пятнадцатилетнего капитана” Жюля Верна живет и побеждает. За прошедший год биологи описали 213 новых видов растений и животных. Это наглядное свидетельство того, как мало мы еще знаем о том, что нас окружает на Земле. Причем, для открытия большинства новых животных не надо было забираться в какие-то труднодоступные места. Бархатный паук Loureedia phoenixi и вовсе был обнаружен учеными в социальных сетях . Энтомолог Алиреза Замани из Университета Турку (Финляндия) совершил открытие, просматривая френдленту. Один из его иранских друзей увидев паука в боевой раскраске индейца, вышедшего на тропу войны, сделал эффектный снимок и запостил у себя на странице. Этот кадр заставил Замани отправиться из Финляндии в Иран и приступить к поискам. В итоге был обнаружен красавец-паук, названный в честь актера Хоакина Феникса, исполнителя роли Джокера в одноименном фильме. Эффектная раскраска паука напоминала яркую маску знаменитого злодея.В другом случае группа ученых обнаружила новый вид змей в одной из провинций Вьетнама, едва не наступив на выдающийся экземпляр - рептилия переползала дороге, по которой двигались исследователи. Змея, названная Achalinus zugorum, оказалась не ядовитой и большую часть времени проводит в норах, которые роет в лесной подстилке. Кстати, в этом году стало больше и одним представителем семейства приматов, к которому мы принадлежим. О существовании сородича, которого окрестили Popa langur, ученые догадывались и раньше, поскольку в одном из музеев естественной истории 100 лет было найдено чучело этого зверька. Недавно красавец с белыми кругами вокруг глаз, черными перчатками на лапах и эффектной шевелюрой, был найден в лесах Мьянмы. Но ученые считают что над лангуром нависла угроза исчезновения - популяция этих животных не превышает 300 особей.Ледник Судного дня грозит мировым потопомЗа последние 100 лет в результате глобального потепления уровень Мирового океана поднялся на 10-20 сантиметров. Однако ученые не исключают, что этот процесс может развиваться катастрофическим образом из-за таяния ледников Антарктиды. Особую роль здесь может играть ледник Туэйтса, он расположен на западной стороне континента и играет роль “замка”, который не дает сползать в море другим ледникам. Если он разрушится, то уровень Мирового океана поднимется на 65 сантиметров, а сползание соседних ледников повысит уровень воды уже на 4 метра. Многие заселенные районы, расположенные на берегах океана, включая Нью-Йорк, Майями, Санкт-Петербург, Мальдивские острова, Нидерланды - все это уйдет под воду. Ученые из США и Великобритании организовали экспедицию, чтобы оценить состояние Туэйтса или Ледника Судного дня, как его еще называют. Ученые изучили подводную часть ледника и выяснили, что сеть каналов, которые обеспечивают приток теплой морской воды, значительно больше, чем предполагалось. Из-за этого темпы разрушения Туэйтса гораздо выше. Считалось, что Ледник Судного дня растает через 200-600 лет, но судя по всему коллапс случится гораздо раньше. Если В 1990-е годы ледник терял около 10 млрд тонн льда в год, то теперь эта цифра увеличилась в 8 раз. Так что иметь домик на берегу моря - это сегодня красивая, но в перспективе чертовски опасная мечта.Внеземную жизнь ищут в адуВ атмосфере нашей планеты-соседки нашли фосфин - газ, который на Земле вырабатывают анаэробные микроорганизмы. Фосфин для планетологов является таким же детектором жизни, как и кислород. Теоретически он мог появиться в результате разряда молнии или извержения вулкана, но концентрация молекул была для этого слишком высока - несколько десятков молекул на миллиард. Что это, как не явный намек на существование внеземной жизни?Правда потом, астрономы пересчитали данные и признали что ошиблись, фосфина оказалось в 7 раз меньше, чем предполагалось изначально. Но все равно даже такая концентрация не может быть объяснена естественными причинами. Поскольку климат на Венере в прямом смысле адский - температура поверхности +462 °C, давление в 91 раз выше земного - ученые предположили, что микроорганизмы могут обитать в облаках в верхних слоях атмосферы. Там условия более ли менее сносные.Тем не менее, откуда берется фосфин на Венере остается загадкой. Единственный, космический аппарат, который в данный момент работает на орбите - японский Akatsuki - не имеет аппаратуры необходимой для исследования. Ближайшая миссия, которая способна нести приборы для поиска “инопланетян” на Венере стартует в 2025 году. Это будет индийский орбитальный зонд “Шукраян-1”.Пожиратели пластикаЕжегодно на планете производиться 300 миллионов тонн пластика, большая часть которого превращается в мусор и стала головной болью для человечества. Потому что для разложения пластика требуются сотни лет. В ряде стран законодательно уже запрещено использование одноразовой посуды и пластиковых пакетов. Такие ограничения действуют в Италии, Франции, Австралии, Сингапуре, Ирландии, Индии… Но что делать с миллиардами тонн отходов? Кажется, ученые нашли выход. Исследователи из Центра по производству инновационных ферментов в Великобритании и Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии в Колорадо (США) создали суперферменты, которые способны “переварить” пластиковую бутылку за несколько дней.Этот “пожиратель” пластика был сконструирован на основе двух бактерий, которые были обнаружены в 2016 году на заводе по переработке пластиковых бутылок в Японии. Эти микроорганизмы вырабатывали два вида ферментов, которые помогали им утилизировать пластиковую бутылку в течение нескольких недель. Ученые решили “сшить” эти два вещества в один суперфермент и обнаружили, что их детище пожирает пластик в шесть раз быстрее, чем это делали материнские бактерии. Сейчас несколько фирм занимаются встраиванием пожирателей пластика в цепочку промышленной переработки отходов. Возможно это решит серьезную экологическую проблему, которое человечество само себе создало.Космический грунт стоимостью 60 миллионов долларов за граммВ середине декабря японские исследователи получили посылку из космоса. Капсула с образцами грунта, взятыми на астероиде Рюгу, приземлилась на полигоне Вумера в Австралии. Так завершилась уникальная миссия японского аппарата “Хаябуса-2” (в переводе это “сокол”, а не то что некоторые подумали), которая стартовала 3 декабря 2014 года. Спустя четыре года зонд сблизился с Рюгу, и посадочные модули-роботы совершили первую в истории мягкую посадку на астероид. Рюгу - это каменная глыба диаметром 920 метров. За время миссии “Хаябуса-2” несколько раз садился на поверхность астероида и делал в разных местах забор грунта (предварительно расстреляв Рюгу танталовым стержнем и медной болванкой). Учитывая, что операторы управляли роботами, которые находились на расстоянии 280 миллионов километров, это фантастическая операция. В ноябре прошлого года аппарат взял курс домой на Землю.В капсуле оказалось 5,4 грамма астероидного вещества. Учитывая, что бюджет японской миссии $296 миллионов стоимость лунного грунта уже не является символом элитной дороговизны. Себестоимость одного грамма лунного грунта, собранного советскими луноходами, составляет примерно 7 миллионов долларов. А себестоимость одного грамма грунта с астероида Рюгу - около 60 миллионов долларов.Сейчас ученые заняты анализом доставленного вещества. Считается что это образцы того самого первозданного вещества, из которого образовалась наша Солнечная система. Это поможет узнать, как была создана наша Земля и как на ней появилась жизнь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПять ошибок бабы Ванги, включая самую последнюю про «страшный день пяти двоек»А ведь хорошо, что предсказания болгарской провидицы не каждый раз сбываются (подробнее)