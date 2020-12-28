Вкусный, разнообразный и при этом недорогой - таким должен идеальный новогодний стол! Так считаем мы с женой. Поэтому мы взяли тысячу рублей и решили проверить: можно ли на эти деньги накрыть полноценный праздничный стол на четверых?Оказалось, очень даже можно! Главное - грамотно составить меню. Праздничный стол, который мы приготовили в порядке эксперимента, обошелся без дорогих продуктов. Но при этом получился по-настоящему новогодним и очень сытным. Правда, трудоемким: готовили мы ровно девять часов в четыре руки.Дано: 1000 рублей.Задача: собрать на эти деньги стол на четверых с обязательными новогодними атрибутами: горячее, гарнир, салаты, закуски, десерт. Без спредов, сырных продуктов и прочих заменителей еды.Что не вошло в цену? Часть «расходных материалов» мы взяли из домашних запасов: понемногу соли, муки, масла, сахара, соевого соуса, уксуса и меда. Также нужны специи, но можно обойтись и черным перцем. В сумме все это потянет рублей на 30.Что нужно, кроме продуктов? Пакет для запекания и пергамент.Можно ли было еще сэкономить? Вы удивитесь, но можно. Как показала практика, со свеклой и морковкой мы переборщили - и того, и другого можно было взять на полкило меньше. Майонеза можно было купить 200, а не 400 мл, и яйца взять помельче и подешевле. Так мы сэкономили бы рублей пятьдесят. Как видите, «расходные материалы» компенсированы и в тысячу рублей мы все равно укладываемся.Наш список продуктов1. Курица - 1,5 кг2. Картофель - 1,8 кг3. Апельсин (1 штука) - 250 г4. Свекла - 1,5 кг5. Морковь - 1,5 кг6. Лук - 900 г7. Яйца - 10 шт8. Майонез - 390 мл9. Плавленый сырок - 3 шт.10. Сельдь атлантическая слабосоленая - 350 г11. Лаваш армянский - 1 шт.12. Желатин - 10 г13. Крабовые палочки - 200 г14. Яблоки - 600 г15. Бедро куриное - 900 г16. Ассорти зелени (укроп, петрушка, лук) - 100 г17. Томатная паста (1 баночка) - 70 г18. Чеснок - 1 головкаЗапеченная курицаИнгредиенты: курица, апельсин, специи.Апельсин режем надвое. Сок одной половины выжимаем в чашку, добавляем специи по вкусу. Можно добавить 3 столовые ложки соевого соуса, тогда блюдо не нужно солить. Маринуем курицу один час. Затем вторую половинку апельсина чистим, режем на кусочки, начиняем ими курицу. Завязываем курицу в пакет и отправляем в духовку, разогретую до 220 градусов. Время приготовления зависит от веса. Наша курица весом 1,5 кг была готова через полтора часа.Запеченная картошкаИнгредиенты: 1,5 кг картофеля, 3 столовые ложки майонеза, 3 зубчика чеснока, специи.В магазине выбираем одинаковые картофелины, чтобы они пропеклись равномерно. Каждую картофелину чистим и режем на четыре равные части. Готовим соус из майонеза, выдавленного чеснока, соли и специй (я предпочитаю сушеный укроп). Обваливаем в этом соусе картошку, выкладываем ее на противень и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.Заливное с курицейИнгредиенты: 900 мл воды, 1 луковица, 3 зубчика чеснока, 1 морковь, 2 лавровых листа, 10 г желатина, 500 г курицы (голени, бедра или окорочка).Кладем в кастрюлю курицу, очищенную морковь, луковицу в шелухе. Заливаем водой, доводим до кипения и убавляем огонь, чтобы слегка булькало. Через полчаса морковку вынимаем, добавляем чайную ложку соли, лавровые листики и оставляем булькать еще на полтора часа.Затем выключаем плиту, луковицу выбрасываем, курицу вынимаем, охлаждаем, отделяем мясо от костей и режем его на мелкие кусочки. Минут через 15 часть бульона переливаем в стакан. Высыпаем в этот стакан желатин, размешиваем. Через полчаса выливаем содержимое стакана в кастрюлю к остальному бульону и тщательно размешиваем, чтобы желатин растворился.В формы для заливного выкладываем курицу, смешиваем ее с нарезанной кубиками морковкой и пропущенным через пресс чесноком. Добавляем листья петрушки. Заливаем смесь бульоном и отправляем застывать в холодильник.Закуска 1: острые «мандаринки»Ингредиенты: 4 зубчика чеснока, 3 яйца, 2 плавленых сырка, 2 моркови, майонез, укроп, черный перец.Яйца и морковь отвариваем. Сырки, яйца, чеснок и морковь трем на мелкой терке. Сырки, яйца и чеснок тщательно перемешиваем с майонезом. Формируем чуть приплюснутые шарики (форма мандаринок), на 10 минут отправляем в морозилку. Затем облепляем шарики плотным слоем тертой моркови. Украшаем горошиной черного перца и веточкой укропа.Закуска 2: луковые лодочкиИнгредиенты: 4 луковицы, 200 г куриного мяса (1 окорочок или 2 - 3 голени), 40 г томатной пасты, 250 мл бульона или воды, зелень, 1 чайная ложка майонеза.Луковицы чистим, разрезаем пополам и удаляем внутреннюю часть, чтобы остались «лодочки» в 1 слой. Сердцевину от 2 луковиц тщательно рубим, смешиваем с мелко нарезанным мясом, зеленью и майонезом; солим, перчим. Кладем «лодочки» в форму для запекания начинкой вверх и ставим в разогретую до 190 градусов духовку на 20 минут. Затем вынимаем, поливаем и «лодочки», и дно формы соусом и ставим еще на 10 минут.Для соуса: смешиваем томатную пасту, майонез, зелень, бульон.Закуска 3: рулетики из лавашаИнгредиенты: 200 г крабовых палочек, 3 вареных яйца, 1 плавленый сырок, лаваш, майонез.Крабовые палочки мелко режем, яйца и сырок трем на крупной терке, все смешиваем, солим, заправляем майонезом. Лаваш разрезаем на прямоугольники примерно 15 на 20 см. Выкладываем начинку «дорожкой» вдоль короткой стороны прямоугольника и сворачиваем лаваш трубочкой. Противень застилаем пергаментом, выкладываем рулетики, смазываем их сверху растительным маслом и ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.Закуска 4: морковные палочкиИнгредиенты: морковь, зелень, томатная паста, 2 - 3 столовые ложки майонеза.Оставшуюся сырую морковь чистим, нарезаем палочками длиной 5 - 7 см. Для соуса смешиваем оставшуюся томатную пасту с майонезом и зеленью. Макаем морковку в соус и наслаждаемся хрустящими палочками. Закуска отлично заходит под... Да под что угодно заходит!Салат 1: Селедка под шубойИнгредиенты: 1 слабосоленая селедка, 3 картофелины, 3 яйца, 2 свеклы, 2 морковки, 1 луковица, майонез, молотый перец.Свеклу, картошку, морковку и яйца отвариваем, чистим и натираем на крупной терке. Рыбу очищаем от костей и кожицы. Селедку и лук мелко нарезаем. Затем выкладываем салат слоями в таком порядке: картошка (сверху солим и перчим), майонез, селедка, лук, морковь (солим и перчим), майонез, яйца (солим и перчим), майонез, свекла, майонез. Украшаем зеленью.Салат 2: маринованная свеклаИнгредиенты: 1 большая свекла, 1 зубчик чеснока, 30 мл растительного масла, 30 мл уксуса, 1 чайная ложка меда, соль.Свеклу отвариваем, чистим, натираем на крупной терке. Добавляем мелко нарезанный чеснок. Соединяем масло, уксус, мед, соль, все тщательно размешиваем и нагреваем в микроволновке или на плите, пока не расплавится мед. Добавляем этот соус к свекле, перемешиваем, накрываем пищевой пленкой и отправляем на ночь в холодильник.Десерт: яблочный пирогИнгредиенты: 5 небольших яблок, 4 столовые ложки муки, 3 яйца, 2 столовые ложки сахара.Яблоки чистим, удаляем сердцевину, нарезаем небольшими кубиками. Посыпаем сахаром и ставим в холодильник на 45 минут. Добавляем яйца, муку, можно насыпать немного ванилина и разрыхлителя. Тщательно перемешиваем. Форму для запекания смазываем сливочным маслом, выкладываем на нее смесь. Можно посыпать корицей. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовогодний стол: когда мы пировали вкуснее - сейчас или в советские временаЭксперты, к которым обратилась «Комсомолка», разошлись во мнениях (подробности)