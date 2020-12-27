Три документальных фильма о легендарном журналисте сняты в этом году. Телеканал «Звезда» показал в августе яркий и острый рассказ о деятельности Василия Михайловича, подчеркнув его профессиональные подвиги. Ради сюжетной интриги авторы фильма слегка даже перестарались, приписав Пескову единственное авторство брежневской автобиографической трилогии, чего на самом деле не было. Но тем не менее первый шаг в создании фильмотеки о Пескове сделали именно журналисты телеканала «Звезда», напомнив зрителям, фигурой какого масштаба был наш коллега с мировой известностью.Оренбургский друг Василия Михайловича и тоже фотограф-анималист, писатель, живописец, поэт, автор портретной коллекции Василия Пескова последних лет жизни - Сергей Иванович Жданов представил недавно свой документальный фильм о Пескове.Замечательно то, что рассказывает Жданов о своем сотоварище по-мужски скупо, без лишнего пафоса, но очень точно и человечно. Соблазн восхваления, возвеличивания, преувеличивания заслуг здесь удачно преодолен. Автор не чурается вспомнить моменты личного общения, но себя при этом не выпячивает, а говорит о совместных путешествиях и замыслах. Задача этого фильма была в том, чтобы выстроить литературный ряд русских классических писателей-натуралистов, начиная с Тургенева, Аксакова и до Пришвина, за которым органично следует в нашей литературе и Василий Песков, создавший свои образцы прозы о природной жизни, которая и есть главная ценность по словам Василия Михайловича.И вот новый документальный фильм, снятый воронежской телекомпанией «Губерния». Удивительный по чистоте биографической фактуры получился этот фильм. Несомненна заслуга Наталии Хлызовой, создателя и заведующей мемориальным музеем Василия Пескова, первого его фундаментального исследователя и биографа, автора первой документальной повести о детстве и юности своего героя, начале его пути в журналистике. Но и создатели фильма постарались: подбор видеоряда, дикторский текст, сама интонация и пластика рассказа о великом земляке-воронежце - все это передает очень точно и секрет песковского характера, страстного, неугомонного, но и спокойного, доброжелательного, готового биться за правое дело, за свое отечество, которое любил безмерно (смотрите фильм на сайте телекомпании «Губерния»).Вчера на блоге «Окна в природу. Памяти В.М.Пескова», который ведет член клуба журналистов \\"КП\\", писатель Андрей Трушкин, а помогает магнитогорский преданный ВМ пескововед Константин Жихарев, появилась публикация еще одного воронежского документалиста Олега Колесникова, который собирает видео материал о жизни и деятельности Василия Михайловича, в частности ведет оцифровку всех выпусков телепрограммы «В мире животных».так что впереди еще кинопремьеры, посвященные этой стороне творчества ВМ.А на сайте КП в виртуальном музее Пескова читатели пишут и вспоминают о нем из разных географических мест большой, той еще страны. Это необычайный феномен, который тоже просится в новый фильм: личность Василия Михайловича, его творческое наследие, его истории, мысли, снимки, его дела и книги все еще объединяют и держат вместе несколько поколений распавшейся страны. Впрочем, всего мира тоже, потому что книги-то были переведены на все основные языки.Вот что такое большой человек...ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Воронежском заповеднике открыли народный памятник Василию ПесковуБронзовый монумент стал частью мемориального комплекса легендарному журналисту (подробности)