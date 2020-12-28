Правительство утвердило план оптимизации госслужащих.Реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств, будут сокращены 74 подразделения.В общей сложности планируется сократить 1200 должностей в центральных аппаратах федеральных органов власти и более 33,5 тысячи — в территориальных отделах.Аппаратную реформу обещают провести за три месяца - с 1 января по 1 апреля 2021 года. Как ранее пояснял премьер Михаил Мишустин, сейчас почти 20% должностей в министерствах и ведомствах остаются вакантными. Вот за счет них в основном и будет проведена оптимизация.- Станет меньше подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции. Сокращению подлежат 74 таких структурных подразделения. Кроме того, при проведении реформы госаппарата планируется сократить 37 заместителей руководителей федеральных органов. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда, - говорится в сообщении кабмина.Принятое правительством постановление закрепляет единые требования к структуре федеральных министерств и ведомств. По новым требованиям численность структурных подразделений должна составлять не меньше 40 штатных единиц, служб и агентств — не менее 25 единиц, отделов в составе департамента или управления — не менее 5 единиц, самостоятельного отдела — не менее 10. Для обеспечивающих подразделений устанавливается ограничение — не более 30% общей численности сотрудников.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКабмину предложили провести «умную оптимизацию» штата госслужащихОна будет основана на реальном кадровом положении в регионах (подробности).