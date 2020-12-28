Присяжные единогласно признали солдата Рамиля Шамсутдинова виновным в убийстве 8 сослуживцев, с которыми он заступил в караул по охране базы, которая занимается хранением и выдачей ядерных боеприпасов в Забайкальском крае.Присяжные также заявили в читинском военном суде, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения - срок назначенный ему судом не может превышать 2/3 возможного. Прокуроры ранее настаивали на пожизненном лишении свободы для убийцы.Напомним, 25 октября 2019 года солдат открыл стрельбу во время сдачи караула. После задержания и на суде он утверждал, что его бил сослуживец Рустам Мухатов за курение в неположенное время.Согласно данным следствия, Шамсутдинов уложил сослуживцев на землю рядом с караульным помещением, а затем расстрелял их прицельными выстрелами в голову.Убийца признал вину, психолого-психиатрическая экспертиза не выявила у него отклонений.