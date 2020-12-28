Российские компании все активнее используют отечественные разработки. Причем, дело касается и наукоемких производств, где зарубежные производители до последнего времени считались практически монополистами. Одной из таких сфер до недавнего времени были геофизическое исследование скважин, которое помогает изучить пласты и определить потенциал добычи углеводородов. Исследования проводятся во время геологоразведки, бурении и эксплуатации - на всем протяжении жизни месторождений. В 2020 году компания «Роснефть» испытала отечественные технологии, которые на 35% сокращают затраты при проведении геофизических исследований. Экономия от внедрения составит более 85 млн руб.С помощью новейшего оборудования - электрического микросканера (ЭМИ) - специалисты получают на мониторах детальное изображение стенок скважины в пластах породы при исследованиях после бурения. Кросс-дипольный акустический каротаж (КДА) позволяет при помощи излучения акустических сигналов определить структуру, строение пластов и коллекторов. Это важно при выборе метода бурения и направления ствола скважины. Ядерно-магнитный каротаж в сильном поле (ЯМК) выявляет пористость пород, а также газо- и нефтенасыщенность коллекторов. Это позволяет с высокой точностью определять запасы углеводородов на новых месторождениях и обнаруживать новые залежи в зрелых и выработанных скважинах.Испытания провели на Арланском месторождении в Башкортостане специалисты компании «Башнефть-Петротест», дочернего предприятия «Башнефть» (входит в «Роснефть»). На скважинах «Башнефти» впервые в России испытана и внедрена в промышленную практику технология ЯМК отечественного производства, которая позволяет проводить непрерывные измерения с одновременным использованием различных параметров регистрации. Это дает возможность оценивать остаточное нефтенасыщение во всём интервале исследования без проведения стационарных замеров.Эксперты отмечают, что преимущество российской аппаратуры в низких стоимости и затратах на ее содержание. По своим техническим характеристикам оборудование не уступает импортным аналогам.Причем, «Роснефть» продолжает активную работу по изысканию новых возможностей развития высоких технологий отечественного производства для геофизических исследований скважин. Это один из ключевых приоритетов стратегии «Роснефть-2022» по формированию технологичного нефтесервисного бизнеса нового типа.