Те, кто говорят, что коронавирус изменил в нашей жизни буквально все, бессовестно врут.Не верите? Тогда посмотрите на американский бюджет 2020 года. Там, как и в самую что ни на есть доковидную эру - противодействие зловредной России по всем фронтам.Фронты, что характерно, проходят, по периметру бывших советских границ, хотя есть и экзотика, типа Сирии, Венесуэлы и Африки.Украина, Грузия, Белоруссия, Средняя Азия – влияние России на всей территории бывшего СССР, по мнению американских элит, должно быть сведено «на нет». А в идеале и на территории Российской Федерации, зловредное влияние ее национального правительства должно быть устранено, для чего в американском бюджете выделено отдельной строкой 290 миллионов долларов.США каждый год на протяжении десятков лет реализуют свою национальную стратегию, которая очень проста и сводится к идее глобального доминирования.Это мы двадцать пять лет спорим и все никак не можем сформулировать свои национальные цели, а американцы их сформулировали еще более ста лет назад и методично, поколение за поколением воплощают в жизнь.Временные отступления или даже поражения, типа Вьетнама или Кубы, ничего не отменяют. Американские левые интеллектуалы и всевозможные пацифисты могут организовывать миллионные марши на Вашингтон, борцы с расизмом могут сносить памятники конфедератам. Можно даже вместе с коммунистами воевать против Гитлера, или вместе с китайскими коммунистами противостоять коммунистам советским. Все это не может изменить главного – представления Соединенных Штатов о самих себе. А оно таково – быть единственной сверждержавой и определять мировой порядок.Это фантастическое, просто библейское упорство американцев не может не вызывать восхищения.Россия является естественным соперником США. Это предопределено ее размером, местом на карте, историей и ее собственной стратегией выживания.Вещи это все, казалось бы, очевидные, но, которые, тем не менее, отвергаются и существенной частью российского населения, исповедующего либеральные взгляды на жизнь, а главное – большой частью российской элиты, которая больше всего на свете хочет мирно проживать свои капиталы на Антибе и Барбадосе с двумя или тремя паспортами в кармане.Но, и в этом нет ничего нового. Смердяковщина описана Федором Достоевским почти 150 лет назад. У России достаточно иммунитета, чтобы и с этим вирусом справляться.Логика американского истеблишмента, которая направлена на то, чтобы давление на российские границы не ослабевало, кто бы ни был американским президентом, привела меня к неожиданному и совершенно нетолерантному выводу.Русские цари были совершенно правы, когда последовательно и упорно раздвигали границы Российской Империи. До Северного Ледовитого океана, до Варшавы и Кушки.Так же был прав и Сталин, когда в 1939-м выдвинул части Красной Армии в Западную Украину и Белоруссию, вернул Прибалтику, а чуть раньше, когда снова сделал русским - город Выборг.В евразийской геополитике вообще ничего не меняется. Столетиями.Россия, будучи крупнейшей державой континента противостоит другим великим державам. А какая там идеология в столице Российского государства – дело десятое и с исторической точки зрения вообще не важное.И вот эта неизменность логики существования России дает такое нужное сегодня ощущение стабильности. Такое очень приятное, очень новогоднее чувство…