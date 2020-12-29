«Первая моя ёлка была в деревне, у бабашки Матрены»...Алло, Валентина Владимировна!- Я только домой приехала, минутку.- Который уже день не могу до вас дозвониться.- Саша, слушаю.- А просто - Новый год же впереди, мы от него никуда не денемся... Хотел спросить - вот у вас же в эту пору устраивали праздники, когда вы были совсем маленькой девочкой в Ярославской области?- Елку бабушка ставила.- Настоящая была елка?- Да, прямо из лесу. Мы жили в одной деревне. И бабушка Матрена (это мать моего папы) нас всех собирала, внуков своих, потому что у всех отцы погибли на фронте. Мой папа с финской войны не вернулся.И - вот бабушка елку наряжала. И какие-то сладости были, точно не помню, угощала ими нас, детвору.Бабушка моя знала массу песен, всевозможных сказок, поэтому мы ее все очень любили.«Два моих родных детдома»- Вы многие годы шефствуете над двумя детдомами а Ярославской области... Как там ваши ребята?- Все хорошо. Уже оделили их и подарками, и фруктами! Мандарины, яблоки... Детки все это получили.- Они оттуда звонят вам, да?- Они мне пишут, рисунки свои присылают. У меня хорошая с ними связь. Это два моих родных детдома. Я каждый раз - как туда еду - душой отдыхаю.- А что дети ваши рисуют?- Ой, они мастера на все: и космос рисуют, и природу, и нашу любимую Волгу. Так что - у нас прекрасные ребята. Мы в этом году встречи с ними не проводили, потому что вот вся эта…- Понятно, пандемия.- Да. А так мы ставим «Елку желаний». И каждый вытаскивает то, что ему хочется. И я очень благодарна моей коллеге, она тоже была депутатом Госдумы - Алине Кабаевой, которая также принимала участие. И вот - каждый ребёнок загадывает желание, а потом дети получают - кто лыжи, кто коньки, кто еще что-то, может быть, из одежды.Так что, мы стараемся исполнять их желания.В доме Чайки зазвучит скрипка- А у вас дома будет елка?- Она уже стоит.- Скажите, там все современные игрушки или, может, какие-то остались с 60-70-х годов?- Конечно, остались игрушки. И мы с Аленкой (дочь Терешковой. - А.Г.) даже вспоминаем, какой это был Новый год и на какой елке они висели.- А игрушки - космические?- Ну, космических, их и нет. Но «космонавтики» у нас есть на елке.- Старинные, которые с 1960-х годов, да? Тогда модно было – стекляшки. Стеклянные космонавты?- Нет-нет, не стеклянные. Я сейчас посмотрю, какие.- Гляньте, очень интересно.- А, вот один «космонавтик», вот другой - их Гжель когда-то делала. Вот у меня три таких «космонавтика», они - на елке.- Класс! Это где-то из 1960-х годов, да? Аленкины...- Скорее всего, конца 1970-х.- С кем будете встречать Новый год?- Мы, как правило, отмечаем этот праздник семьей. Приедет ко мне Алена, внук Андрейка. Он поиграет любимые моей мамы цыганские напевы. Андрейка у нас скрипкой занимается.- А я знаю, мы писали про это.- Вот. Так что, он сказал, Валя (внуки зовут Валентину Владимировну только так. - А.Г.), я - прабабушкины любимые цыганские напевы Сарасате тебе сыграю.А моя мама обожала скрипача Леонида Когана. Он потрясающе исполнял цыганские напевы Сарасате. Вот она обожала! Упаси Бог, если, когда мы слушали, как он играет, - а кто-то начинал возиться...Будет и президентский тост: за Россию!- А что у вас на столе будет? Какое ваше любимое блюдо? Может, рецептом поделитесь?- Ой, да что ты! Какие рецепты? Я - ничего… Я всю жизнь прожила с мамой. И мама вкусные пекла пироги. И блины, и все. А сейчас, не знаю, чего будет в холодильнике, то и поставим на стол.Я специально не готовлю. Наверное, если приготовлю, не очень вкусно получится. (смеётся)- А если к вам придут, может, родственники космонавтов или сами космонавты?- У нас гостеприимный дом, поэтому всем места хватит, кто придет.Я хочу позвать Валю Быковскую (вдова космонавта Валерия Быковского. - А.Г.) и Светлану Леонову (вдова космонавта Алексея Леонова. - А.Г.)- Ой, классно! И давайте теперь - ваш тост космический!- Мне очень понравилось, когда была Большая пресс-конференция, и у президента спросили - какой будет его тост - и наш президент сказал – за Россию! Вот и у нас первый тост - за Россию, за президента! Дай Бог ему и сил, и здоровья. Помогать нам всем надо ему. Всем объединиться и с ним идти в будущее.- Согласен. Я там тоже поработал немножко на пресс-конференции.- Это я видела.- Не ругали вы меня?- Нет. Ты, между прочим, поднял очень важный вопрос. Ты молодец, умничка, Санечка.- Чувствуется влияние моей Героини.«Хотели подарить Кобзону Солнце, а он его нам передарил»- Неле Кобзон (вдова Иосифа Кобзона. - А.Г.) Алена звонила, приглашала в гости, но из Москвы к нам (речь о Звездном городке. - А. Г.) добираться сейчас особенно сложно - пробки жуткие. Да и потом, у нее дети, внуки собрались. И мы пойдет - или 31-го, или 30-го - Йосю навестим. (Иосиф Кобзон похоронен на Востряковском кладбище. - А.Г.)- Это было бы здорово, потому что мы же хотим памятник Иосифу Давыдовичу поставить - в Москве, в сквере у Оружейного переулка. Три года уже будет 30 августа 2021-го, как он ушел.- Я двумя руками поддерживаю.- А я уже заметку про это написал - она вышла на сайте kp.ru. Я пришлю вам...- Хорошо. Иосиф сделал очень многое - для страны, для людей.- Его так не хватает!- Да. Мы по нему тоскуем все. Его друзья, настоящие друзья. И собака вот у меня сейчас – это подарок же его.- Иосиф Кобзон вам собаку подарил?- Ну, как получилось? Мы с Аленкой щенка купили акито-ину. (Вот эта собака сейчас как раз рядом бегает.) Иосиф сказал, пусть она у тебя немножко поживет. А Неля говорит: а у меня собака есть. Я сейчас у Нели спрашиваю: привезти тебе собаку? А Неля: нет, она уже привыкла к вам. Растет... Это мы с Аленкой купили Иосифу ещё на 80-летие.- А он вам отдарил.- Показали фотографию, он подарок одобрил. Но плохо себя чувствовал, сказал: ну, пусть она у тебя немножко поживет. А немножко – это уже вот сколько.- А как ее зовут?- Тайо. Она японка. Если ты смотрел фильм «Хатико», вот. Это наша Хатико. А зовут ее Тайо - Солнце.- Кстати, а про памятник Иосифу Давыдовичу я вам брошу ссылку.- Да, пожалуйста. И потом, если надо собирать (средства), я наших всех организую и сама - первая.- Неля Михайловна в курсе. Я с ней несколько раз разговаривал, она была у председателя Мосгордумы, она вам все расскажет.- Хорошо. Ладно..* * *- Санечка, спасибо, я тебя от всей души поздравляю с наступающим Новым годом. Самое главное – будь здоров.- Спасибо. Вам здоровья и берегите себя, не надо вам каждый день выезжать куда-то на мероприятия.- Ну, сегодня святой день – я поеду к маме на кладбище. Потом мы еще к Быковскому зайдем… Он здесь, у нас похоронен. Такой день.Я тебя обнимаю. Поздравляю с наступающем.- Мы вас любим, Валентина Владимировна, и молимся за вас. До свидания.- Спасибо, мой дорогой. Всего доброго!КСТАТИПожелание Валентины Владимировны читателям и слушателям «Комсомолки»:- Дорогие читатели, слушатели Радио нашей «Комсомолки»! Поздравляю вас с Новым годом.Этот год трудный был, но мы все живем надеждой, что когда-нибудь закончится эта пандемия. И мы снова будем все вместе встречать праздники.Не теряйте своих надежд, пусть все они сбудутся!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВалентина Терешкова - в эфире Радио «КП»: Во время полета я крикнула: «Эй, небо, сними шляпу!». И получила за это от ГагаринаО друге и коллеге вспоминает женщина-космонавт № 1 (подробности)