Министерство просвещения предложило увеличить новогодние праздники для школ и сделать 30 и 31 декабря выходными днями. Соответствующие рекомендации уже направлены в регионы.- 2020 год объективно стал непростым для всех сфер жизни, в том числе с трудностями столкнулась и система образования, - рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. - Педагогам пришлось перестраивать работу и адаптироваться к новым, непривычным условиям – осваивать технологии, применять нестандартные методики, переосмыслить ведение образовательного процесса в целом. Серьезных проблем с учебой во время дистанта пока не возникло. Результаты прошлого ЕГЭ сопоставимы с результатами прошлых лет, критичных ситуаций со Всероссийскими проверочными работами тоже не возникло. Но окончательные выводы можно будет сделать только по результатам экзаменов этого года.Напомним, ЕГЭ в этом учебном году нужно будет сдавать только тем выпускникам, кто планирует поступление в вуз. Тем, кто решил поступать в колледж, или ограничиться школьным аттестатом, достаточно будет написать ГВЭ – государственный выпускной экзамен. В прошлые годы ГВЭ был рассчитан на детей с ограниченными возможностями, и требования к нему были не такими строгими, как к ЕГЭ. Например, детям давалось больше времени на задания, и можно было выбирать форму сдачи экзамена – устную или письменную, в зависимости от особенностей ребенка.- Мы сейчас согласовываем изменения в проведении ГВЭ с Рособрнадзором и готовим соответствующую нормативную базу, - уточнил Сергей Кравцов. – Фактически, это будут контрольные работы для тех учеников, кто не планирует поступление в вузы.Кроме того, в ведомстве подвели итоги по работе педагогических вузов. С этого года педвузы вышли из подчинения Министерства высшего образования и науки и были переданы Минпросвещения.- В этом году средний балл абитуриентов педвузов вырос на 2 балла. Да, это не такой колоссальный взрыв, но это первый случай прироста за последние годы, обычно шло снижение, - рассказал министр. – Мы планируем и дальше развивать эти вузы и заложили почти 500 миллионов рублей на развитие педагогической науки в следующем году – на изучение возрастной физиологии, на анализ системы подготовки в педвузах и практик современных учителей по работе с детьми. Наш приоритет – чтобы дети в процессе учебы не только получали знания и навыки, но и были здоровыми и воспитанными.К слову про воспитание: соответствующие поправки уже внесены в федеральный закон «Об образовании» №273. А в 10 пилотных регионах ближайшей весной появится новая школьная должность – советник директора по воспитательной работе (раньше этой работой занимались завучи). Введение новой должности расширит спектр карьерных возможностей педагогов и позволит им получить новую надбавку – дополнительную выплату 15 тысяч рублей ежемесячно. Напомним, ранее дополнительные выплаты были введены для классных руководителей. С сентября 2020 года почти 800 тысяч учителей получили ежемесячные надбавки размером в 5 тысяч рублей за классное руководство.А вот бумажную работу, напротив, получилось сократить. В этом году Министерство просвещения официально рекомендовало сократить бюрократическую нагрузку на педагогов. Теперь учителям нужно заполнить всего четыре документа: это основная образовательная программа (которая обновляется только раз в год), журнал учета успеваемости, журнал для группы продленного дня и личные дела учеников.- Сокращение объёма бумажной работы – это давно назревшая мера, - уверен руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. - Устранив непрофильную для учителей бумажную нагрузку, мы ограничим самодеятельность муниципальных и региональных органов управления образованием, директоров школ. И у учителя будет больше времени для непосредственной работы с учениками.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРодители считают, что ученики \\"беспрецедентно отстали от школьной программы\\". Разбираемся, так ли это на самом делеВ ходе опроса, проведенного в 65 регионах, выяснилось, что мамы и папы школьников очень недовольны дистанционным образованием (подробности)