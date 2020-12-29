Накануне Нового года губернатор Челябинской области Алексей Текслер приехал в Карабаш, чтобы оценить, насколько эффективно идет реализация соглашения между властями и бизнесом о развитии города. По Карабашу вместе с чиновниками прокатилась и наш корреспондент.Приезд начался со встречи главы региона и мэра Карабашского городского округа Олега Буданова. Говорили, в первую очередь, о проблемах, коих в Карабаше, несмотря на грандиозные положительные перемены, еще предостаточно. Высоких тарифах ЖКХ, благоустройстве, и, конечно, о ветхом аварийном жилье. Впрочем, последняя проблема уже сдвинулась с мертвой точки.СТРОЙКА КАК ЧУДОВысотный кран ярко-желтого цвета, возвышающийся на строительной площадке, в последнее время частый гость в Карабаше. В 2017 году здесь построили новый спорткомплекс, в 2020 году завершили возведение современного торгово-развлекательного центра. Сегодня работа кипит на строительной площадке нового панельного многоквартирного дома. Такого жилья в городе не строили с начала 2000-х годов. Уже совсем скоро здесь появится пятиэтажный дом на 90 квартир.Глеб Иванович каждый день приходит сюда – посмотреть, как идет стройка. Он – один из тех, кому предстоит справить новоселье в новом доме.- Мы живем в совсем плохих условиях сейчас, считай, бараки, - машет рукой Глеб Иванович. – Наблюдаю, как строители трудятся, сердце радуется. Давно мы этого ждали.Для губернатора Текслера эта стройка - важный пункт поездки.- Ныне на территории Карабашского городского округа признаны ветхими аварийными и непригодными к проживанию 35 домов, - рассказывает глава Карабашского городского округа Олег Буданов. – Мы будем переселять людей в два этапа. До конца 2021 года переселим жителей из 26 аварийных домов, в 2022 году из оставшихся девяти. Работа ведется подрядчиком в рамках инвестиционного проекта.- По графику идете? – поинтересовался у застройщика глава региона Алексей Текслер и, получив утвердительный ответ, попросил немного ускориться, чтобы закончить работы не в августе, как намечено, а к 20 июля – Дню металлурга. Это профессиональный праздник для всего Карабаша.ДЕТЯМ НА РАДОСТЬСледующая остановка – МКДОУ «Детский сад №1». Нам показывают фотографии, как это здание, построенное еще в 1967 году, выглядело еще совсем недавно. Зрелище не из приятных – обшарпанный фасад, зияющие пустотой окна, заброшенная территория. Сейчас детсад приобрел совсем иной вид. Деньги на реконструкцию выделила Русская медная компания, которая владеет местным градообразующим предприятием «Карабашмедь». Подрядчики меняют все коммуникации и кровлю, обновляют отопительную систему, утепляют фасад, ставят новые двери и окна. А к весне, когда объект будет сдан, во дворе появятся двухуровневые игровые и физкультурные площадки.- Вложения в реконструкцию здания – более 110 млн рублей, - отмечает вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова. - Это будет уже третий капитально отремонтированный нами детсад в округе.Любопытно, что технология восстановления и модернизации здания детского сада уже показала свою эффективность на двух других таких же объектах. И губернатор Алексей Текслер просит взять ее на заметку для всего региона.- Ведь по сути город получает новый объект на месте старого развалившегося здания за счет масштабного ремонта, - отмечает он, внимательно осматривая будущий детсад. - При этом подобная реконструкция обходится дешевле, чем капитальная стройка.Но детсады – это вершина айсберга нынешнего социального развития Карабаша. Инвестиции РМК (а это около 2 млрд рублей с 2004 года) в прямом смысле преображают город. Так, например, в июле 2021 завершится строительство участка дороги на улице Металлургов, возведение тепловых и электрических сетей, сетей связи, переустройство газопровода. В городе продолжаются работы по направлениям благоустройства. Две основные точки - Центральная площадь и Аллея Ветеранов. Проекты новых общественных пространств Карабаша разрабатывались для участия в конкурсе Минстроя РФ по созданию комфортной городской среды. Центральная площадь в 2018 году стала финалистом конкурса, но федеральный грант не получила. Ее строительство профинансировал областной бюджет. Аллея ветеранов победила в конкурсе в 2019 году.ВЛОЖИЛИСЬ В ЗАВОД, НЕ ЗАБЫВАЯ ПРО ГОРОДПодробнее о масштабных переменах в Карабаше чиновники и журналисты разговаривают в уютном холле торгового центра «Медь», построенного РМК. Он уже стал одной из точек притяжения в городе. Сюда идут не только за покупками, но и в кинотеатр, и просто приятно провести время за чашкой кофе.- С 2004 года, когда мы зашли в Карабаш, нами было освоено около 30 млрд рублей, - рассказал журналистам президент РМК Всеволод Левин. – Мы вложились в модернизацию завода, полностью обновив всю технологическую базу. И сегодня мы также продолжаем модернизировать серно-кислотный цех и очистные сооружения. В планах вложить в развитие предприятия еще около 10 млрд рублей.Город меняется к лучшему, это отмечают и его жители, и власти. Но проблем все же еще хватает. И одна из них – это высокие тарифы ЖКХ, снижение которых возможно за счет опять же модернизации всей коммунальной системы.- Я посвятил сегодня значительное время вопросам водоснабжения, водоотведения, вывозу ТКО, - рассказал губернатор Текслер. - С 1 января для жителей будет снижен тариф ЖКХ на 8,2 процента. Для прочих потребителей снижение еще значительнее. И мы поставили задачу на будущее так оптимизировать вопрос с теплоснабжением, чтобы довести тариф за него до среднего по региону. Кроме того, мы будем решать вопрос со здравоохранением. В городе не хватает специалистов. Мы занимаемся усилением кадровой политики. И на сегодня готовы предложить квартиры для приезжих врачей.В целом, глава региона отметил, что он удовлетворен тем, как развивается Карабаш.- Это хороший пример социального партнерства, - подчеркнул он.Губернатора поддерживают и жители Карабаша, которые впервые за долгие годы стали ездить по отличным дорогам, гулять по хорошим тротуарам. В городе появилась прекрасная набережная, и вдоль нее уже в мае будет кататься второклассник Арсений на гироскутере, подаренном ему губернатором Алексеем Текслером в рамках акции «Елка желаний».