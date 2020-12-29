Минувшей ночью, 29 декабря, скорую 14-летнему сыну в квартиру на улице Люсиновской, что в районе метро Серпуховская, вызвала мама. Женщина рассказала лишь, что мальчик упал и жалуется на головную боль. Но медики после первого же осмотра поняли, что это ложь. На теле школьника насчитали с десяток свежих гематом, сломанные ребра. Мальчика экстренно госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии. Среди диагнозов – закрытая черепно-мозговая травма.Медики сразу же связались с полицией. Прямо в реанимации ребенка опросили.- По его словам, увечья причинил отец. Он жестоко избил мальчика, будучи в состоянии алкогольного опьянения,- сообщили kp.ru собственные источники в правоохранительных органах.Этот Новый год ребёнок встретит в больнице. В ближайшие дни ему проведут операцию и, возможно, не одну.Тем временим его отец уже дал показания. Мужчина свою вину признал.- По данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела, - добавил источник kp.ru.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Будешь работать и в выходные, и на Новый Год»: в Москве прораб выстрелил в лицо строителюПуля попала в нос (подробности)