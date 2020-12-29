Министерство культуры РФ провело комплексную проверку в Московском художественном академическом театре имени Горького и выявило ряд нарушений. Художественных руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков рассказал, что контрольное мероприятие было плановым, и большая часть замечания, которые получил театр, легко исправимы.«У нас в театре, действительно, прошла плановая проверка Министерства культуры. По ее результатам нам сделали ряд замечаний, указав на некоторые нарушения. Мы проанализировали все выявленное, с чем-то согласились и пообещали исправить, а с чем-то не согласились, и проверяющие приняли часть наших возражений. Мне кажется, это рабочий процесс, рабочая процедура», - заявил Бояков «Российской газете».Он добавил, что всего театр получил 40 замечаний, при этом вопрос с 20 из ними уже решен.«Я недавно получил письмо из Министерства культуры - абсолютно нормальное, в тоне «просим вас». Из 40 замечаний, полученных нами в ходе проверки, осталось уже около 20. Нам предлагают исправить их, разработав план исправления - все они абсолютно рабочие и исправляемые», - добавил Бояков.Художественных руководитель рассказал, что часть замечаний были связаны с провидением процедуры закупок для театра. Он объяснил, что в связи с быстро меняющимся законодательством, театр мог не успеть перестроиться на новые правила. Но в скором времени экономисты смогут устранить все недочеты.Помимо этого Эдуард Бояков добавил, что от министерства были получены и такие замечания, с которыми он как руководитель творческого процесса согласиться не смог. К примеру, продюсер и режиссер заявил, что репертуар театра не будет формироваться исключительно по экономическим критериям, ведь постановки – это в первую очередь культурные события.«Из замечаний, вызвавших наши возражения - нам было указано на то, что из репертуара театра сняты пока экономически эффективные спектакли. Но мы вносим спектакли в репертуар все-таки по показателям художественной ценности, а не голой эффективности. Я отнюдь не собираюсь ставить в основу своей деятельности экономику и оставлять в репертуаре только экономически выгодные спектакли», - подчеркнул Бояков.При этом он добавил, что у театра в последние два года и так выросли экономические показатели. Например, на премьерный спектакль этого сезона «Лавр» все билеты уже раскуплены до конца января. И это при том, что самые дорогие из них достигают восьми тысяч рублей.Также худрук добавил, что в театре есть и билеты для социально незащищенных групп населения, поэтому искусство остается доступным для всех желающих, а театр не теряет своих доходов.Эдуард Бояков также прокомментировал сообщение о том, что результаты проверки Минкульта были направлены в Генпрокуратуру. Он отметил, что этот момент можно также отнести к рабочему процессу.«Что касается направления материалов в Генеральную прокуратуру, то нас никто об этом не информировал. И честно говоря, я не готов пугаться на эту тему. Мне это кажется чисто процессуальным моментом. Возможно, что результаты всех таких проверок параллельно направляются в Генпрокуратуру, и она дает оценку тому, что делается, с точки зрения закона», - добавил Бояков.Художественный руководитель МХАТ также отметил, что прошла проверка, которая проводилась еще до него, выявила куда более серьезные нарушения. К примеру, тогда театр обязали вернуть государству 60 миллионов рублей в связи с невыполнением госзаданий.«Мы приняли театр в плачевном состоянии, и сейчас у нас идет огромная работа по перестраиванию, в том числе и его управления», - подчеркнул Эдуард Владиславович.Подводя итоги, он сообщил, что театр придерживается позиции открытости и всегда готов обосновать то или иное решение.«У нас все предельно открыто, на любом собрании можно узнать о наших планах, контрактах, подходах, финансах. У меня даже пароля на телефоне и компьютере нет. Для нас театр прежде всего творческая деятельность. И мы продолжим ею заниматься, Разумеется, не нарушая закон», - подытожил Бояков.