Мосгорсуд приговорил бывшего топ-менеджера компании «Интер РАО» Карину Цуркан к 15 годам колонии общего режима. Этот срок 44-летняя дама получила за шпионаж в пользу Молдавии. Суд также обратил в доход государства более 656 миллионов рублей, которые были найдены у подсудимой и арестованы следствием.Приговор оказался довольно мягким, если учитывать, что гособвинение просило суд приговорить шпионку к 18 годам лишения свободы. Адвокатов Цуркан не устроил и этот приговор, и они заявили, что собираются его обжаловать.Цуркан задержали в июне 2018 года сотрудники подразделения экономической безопасности ФСБ России. Согласно материалам суда, Карина Валерьевна в 2015 году систематически \\"из корыстных побуждений\\" по тайным каналам передавала в Молдову сведения о планах поставок российской электроэнергии на Донбасс. В списки входила информация о структурах, которые отвечали за энергоснабжение бывших регионов Украины. Руководителей этих структур американцы спешно вносили в санкционные списки, чтобы повлиять на энергетическую безопасность Крыма и Донбасса.Сотрудничать с иностранной разведкой Цуркан начала еще в 2004 году. Это информация содержится в карточке учета Цуркан в качестве сотрудника Службы информации и безопасности Молдавии, которая и стала поводом для ее ареста. Согласно документам, завербовал ее тогда сотрудник молдавских спецслужб по имени Александр Попеску.\\"В апреле 2015 года Цуркан получила электронную версию проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества и впоследствии передала этот документ Службе информации и безопасности Молдавии. Информация в документе составляла гостайну, которую госслужащие не должны были сообщать третьим лицам\\", - говорится в материалах следствия.Цуркан в суде отвечала, что \\"никто из должностных лиц не ставил ее в известность, что обсуждаемые на правительственных совещаниях вопросы могут относиться к государственной тайне\\".Но как вообще Цуркан с такой биографией попала работать в \\"Интер РАО\\"? Говорят, что эта дама обладала не только незаурядным умом, но и искусством обольщения. Крутить романы ей не мешал даже сын. Его воспитывала мать Цуркан в элитной московской квартире, которую Цуркан заработала за несколько лет. Что не мудрено: на своей последней в \\"Интер РАО\\" должности ежемесячная прибыль по зарплате и акциям Цуркан достигла 5 миллионов рублей.Хорошим стартом стремительной карьеры шпионки в России стал и тот факт, что в Молдове она работала юристом, дополнительное образование получала в Испании и США. Возможно, именно при работе в проектах Агентства международного развития США (USAID) она и угодила в разработку иностранных спецслужб. Похоже, что именно они и помогли Цуркан в 2006 году провести удачную сделку по продаже Молдавской ГРЭС \\"Интер РАО\\", что и определило ее дальнейшую успешную карьеру - в 2007 году она получила должность в Москве.Уже с 2010 года Цуркан возглавляла в \\"Интер РАО\\" отдел продаж электроэнергии для Молдавии, Украины и Румынии, а с 2011 года - для Восточной Европы. Через год стала курировать весь импорт-экспорт российского электричества. Входила в советы директоров Восточной энергетической компании, а также АО \\"Балтийская АЭС\\" и \\"Аккую Нуклеар\\" (атомные реакторы в Калининградской области и Турции).Так вот... работать в российской компании Цуркан начала в 2010 году еще с молдавским паспортом, и будучи иностранной гражданкой трудилась так до 2016 года. Именно потому ее осудили за шпионаж, а не по статье \\"госизмена\\". Ведь преступление она совершила в 2015 году, а российское гражданство получила только в 2016-ом.Кстати, при обыске у молдавской Мата Хари нашли не только крупные суммы денег. Следователи нашли у нее два паспорта. Цуркан оказалась также гражданкой Румынии и Украины. Укро-молдавская шпионка готовилась к отступлению.