31 декабря звезды будут развлекать зрителей выступлениями на новогодних огоньках. Наряды для праздничных программ подбирают тщательно - артисты стараются выглядеть модно и даже худеют специально перед этими съемками.Мы выбрали обновки артисток, в которых можно и на сцену, и на подиум – очень удачные образы.Вера Брежнева традиционно демонстрирует шикарное декольте, обнажает руки и ноги. Певица на карантине постоянно тренировалась, сидела на правильном питании – так что еще больше усовершенствовала свою идеальную фигуру. Серебристые лямки, которые держат платье-цветок – главный элемент декора в одежде на 2021-й год. В платье учтены и другие тренды сезона – асимметричность, драпировки, ну и в новом году дизайнеры разрешили хоть в экстремальном мини «и в пир, и в мир». Зебра с серебром также лучшее сочетание цветов на эту зиму, хотя белый цвет все же главный. К тому же, он любимый у Веры, в чем можно будет убедиться 31 декабря на канале «Россия».Кристина Орбакайте в этом блестящем платье поет в том же «огоньке». Певица традиционно – икона стиля. Год металлического Быка она встречает в любимом цвете хозяина года. Серебро, бахрома, грубые ботинки с элегантным платьем – Кристина умеет подбирать актуальные наряды. К тому же, певица похожа на статуэтку в облегающем фигуру платье.Любовь Успенская тоже не отстает от коллеги: «Символ грядущего 2021 года – металлический Бык. На этот праздник рекомендуют приобрести наряд соответствующего цвета, как это сделала я». Успенская продемонстрирует серебристое мини платье актуального кроя (с запахом) в новогоднюю ночь на Первом канале. Жаль, что с экрана вы не разглядите ее драгоценности – поэтому показываем поближе.Лариса Долина в этот раз на голубом огоньке отличится от коллег. Народная артистка споет в брючном костюме оверсайз. Если вы не в курсе, то сообщаем: брючные костюмы с широкими брюками, плечевой линией жакетов, кофт – будут в моде еще целый год. Так что Лариса Андреевна в тренде. Такие модели подчеркивают идеальные фигуры стройных женщин и скрывают парочку лишних кило у тех, кто об этом заботится.Елене Степаненко скрывать нечего, поэтому для новогоднего голубого огонька она выбрала приталенное платье-халат. Крой, как и цвет остаются актуальными до осени 2021. Артистка при определенных ракурсах демонстрировала и талию, и стройные ноги. Этот цвет Степаненко освежает, но и косметологи постарались – выглядит артистка отлично.Валерия в новогоднюю ночь тоже в красном на НТВ в «Маске». Модная деталь наряда Валерии – лаконичный декор их бахромы. Рядом коллеги: Регина Тодоренко в расшитом серебром платье напоминает обертку дорогой шоколадки – это то что еще модно в начале 2021-го года. Ну и большие модники среди артистов-мужчин Тимур Родригез и Филипп Киркоров выбрали актуальный верх, расшитый серебром.