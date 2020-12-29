Молодая жена Игоря Николаева очень переживает за тяжело больную Алисы Фрейндлих. 86-летняя звезда театра и кино находится в реанимации с диагнозом коронавирус и тяжелой формой пневмонии на фоне инфекции. Юлия Проскурякова призналась, что молится за состояние здоровья Алисы Бруновы и призвала поклонников присоединиться.Молодая жена Игоря Николаева просит публику надеяться на лучшее. \\"Тот случай, когда молиться надо за живых\\", - написала Юлия Проскурякова в блоге.Исполнительница предложила фолловерам пожелать звезде фильма \\"Служебный роман\\" крепкого здоровья. \\"Будем держать кулачки\\", - добавила певица.По последним данным, народная артистка была госпитализирована в реанимацию больницы № 122 имени Соколова в Санкт-Петербурге еще в середине декабря. Ей диагностировали поражение легких свыше 80%. Фрейндлих в течение недели лечилась дома. \\"До того как Алису Фрейндлих госпитализировали к нам на скорой, она неделю лежала дома с очень небольшим поражением легких\\", - цитирует РИА Новости представителя Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России.По его словам, актриса находится в отделении интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением. Врачи пока не дают никаких прогнозов, делают все возможное, чтобы звезда советского кино поскорее поправилась. \\"Ситуация серьезная. Вирус дал тяжелые осложнение на легкие. Сейчас врачи собираются ее из этого состояния выводить. Она в реанимации\\", - делился осведомленный источник.86-летнюю артистку подключили к аппарату ИВЛ. Состояние актрисы осложняет то, что Фрейндлих - заядлая курильщица. Ранее она сама признавалась, что выкуривает не менее пачки сигарет каждый день. В 2011-м году народная любимица перенесла операцию из-за проблем с кишечником, которые спровоцировало курение.