Пьер Карден прожил огромную жизнь. Настолько долгую, что в каком-то смысле пережил свою славу (пик ее пришелся на 60-е и 70-е годы). При этом имя его вписано в историю моды золотом: он, конечно же, был одним из крупнейших кутюрье ХХ века. В Париже есть музей Пьера Кардена, по всему миру периодически проводятся выставки, посвященные его творчеству.Он родился в Италии, в городке неподалеку от Венеции в 1922 году. Но родители вместе с ним переехали во Францию, когда ему было всего два года, и его родным языком был французский (итальянский он выучил позднее - но в интервью говорил, что в сердце остается итальянцем, и вкусы у него итальянские). Отец мечтал, чтобы Пьер стал архитектором, но ему с детства нравилось создавать платья. Сначала он шил их для кукол, которые одалживал у соседей. Потом, в возрасте 13 лет, пошел работать ассистентом к портному…В юности Карден жил в городе Виши и мечтал уехать в Париж, чтобы там добиться славы. Гадалка сообщила ему, что он прославится и его имя будет известно даже в Австралии. Карден подумал, что пожилая дама сошла с ума, но все-таки спросил ее, к кому лучше обратиться в Париже, чтобы преуспеть в модной индустрии. Она назвала имя. Карден вспоминал: «Было раннее утро, я шел по Парижу в дом этого человека, не мог его найти, остановил прохожего на улице и спросил, где нужное мне здание. Этот прохожий и оказался тем самым человеком, к которому я направлялся!»Дальше все понеслось стремительно: вскоре Карден уже работал в модном доме Paquin, участвовал в создании костюмов к фильму Жана Кокто «Красавица и чудовище», сотрудничал со знаменитыми модельерами Эльзой Скьяпарелли и Кристианом Диором. А в 1950-м, в возрасте 28 лет, уже основал свой собственный модный дом. Поначалу шил платья для балов и вечеринок; первая большая коллекция появилась три года спустя. Диор очень помогал ему - в частности, перенаправлял к Кардену клиенток, которые к нему обращались (он сам не успевал справляться с заказами). И Карден говорил, что именно Диор научил его в моде главному: «Не показывать все, что можно, а, наоборот, скрывать. Сегодняшние модельеры стремятся открывать тело, сегодняшняя мода вообще вся - про тело. А для меня тело - как жидкость, принимающая форму вазы, в которую налита». Это было его кредо: «Я не создаю платье вокруг женского тела, я создаю платье и помещаю в него женщину».Женщины были в восторге: в 50-е среди его клиенток были голливудская актриса Рита Хейворт и жена аргентинского диктатора Эвита Перон. А потом - Брижит Бардо, Жанна Моро, Жаклин Кеннеди, Элизабет Тейлор… Но Карден не собирался одевать исключительно богатых и знаменитых. Он сделал моду куда более доступной для обычных французских буржуа: отойдя от идеалов «от кутюр», начал продавать готовое платье в парижском универмаге Printemps. Шаг был очень смелым: за это его выгнали из Синдиката высокой моды (почти сразу, правда, приняли обратно).Довольно быстро Карден решил выпускать одежду еще и для мужчин (его первый бутик для женщин, открытый в Париже в 1954 году, назывался «Ева», а первый магазин мужского платья, открытый в 1957-м, соответственно, «Адам». Самыми известными его клиентами, конечно, были The Beatles, выступавшие в придуманных им пиджаках без воротников). Он начал экспериментировать с джинсовой тканью и прочими материалами, никак не увязывавшимися в головах тогдашних кутюрье с элегантностью. Он первый начал размещать логотипы со своим именем прямо на одежде (раньше такое и в голову никому прийти не могло). В общем, по меркам середины XX века он считался смутьяном и авангардистом. Но его влияние на развитие европейской моды переоценить невозможно.В 60-е Карден начал выпускать парфюмы и косметику. В начале 70-х увлекся дизайном автомобилей. Открыл магазин мебели, которую сам придумывал. Еще открыл магазин, где торговали фруктами. А еще начал продавать лицензии на использование бренда Pierre Cardin - и в конце концов этот логотип красовался на чем угодно: на сигаретах, на бейсболках, на брелках для ключей, на дешевых трусах, продававшихся в супермаркетах. В 2002 году Карден гордо говорил: «Я попробовал все! Есть даже вода в бутылках, которая носит мое имя! Буду делать и духи, и сардины. А почему нет? Я помню войну - тогда запах сардин мне нравился больше запаха духов. Если мне предложат выпускать туалетную бумагу под брендом Pierre Cardin, я соглашусь. Почему нет?»С одной стороны, это приносило огромные прибыли - в 80-е Кардена называли самым богатым европейским дизайнером. (И он, надо сказать, честно работал над дизайном всего, чему одалживал свое имя - в том числе сигаретных пачек). Но с другой стороны, разумеется, все это вело к обесцениванию бренда. В 2011-м Карден попытался продать его за миллиард евро, но никто не купил: сочли, что он стоит не больше 200 миллионов.Ну и ладно - жизнь его хуже от этого не стала.Карден умел не только зарабатывать деньги, но и с умом их тратить. В начале 80-х он приобрел легендарный парижский ресторан Maxim’s (стараниями нового владельца были открыты его филиалы в Нью-Йорке, Лондоне и Пекине - и, разумеется, были проданы лицензии на выпуск готовой еды под логотипом Maxim’s). В начале 90-х он приобрел практически под дачу экстравагантный «Пузырчатый дом», построенный венгерским архитектором-авангардистом Антти Ловагом неподалеку от Канн. А еще - палаццо в Венеции. А еще - замок в Воклюзе, где некогда жил маркиз де Саду (Карден отреставрировал его, и там с тех пор проводятся разные концерты и фестивали).При этом жил он в основном в Париже, на первом этаже отеля (который тоже принадлежал ему) - в его квартиру вел отдельный вход. Очень много работал и очень много путешествовал, совмещая деловые поездки с активным туризмом. Карден говорил: «Если сложить все мои путешествия, получится, что я двадцать семь раз обогнул земной шар. Мир мне сейчас кажется очень маленьким. В Японии я был 58 раз, в Индии - 37, в России - 28, в Китае - 22. Встречался с матерью Терезой, с госпожой Ганди и ее сыном, с главами государств от императора Японии до Кеннеди, от Манделы до Фиделя Кастро…»Имя Кардена гремело и в Советском Союзе. У многих оно сразу вызовет ассоциации с Майей Плисецкой: Карден дружил с великой балериной (они познакомились через Надю Леже, вдову знаменитого художника Фернана Леже, русскую по происхождению, поддерживавшую тесные связи с СССР и лично министром культуры Екатериной Фурцевой). Карден сделал костюмы для балета «Анна Каренина», что было сопряжено с большими техническими сложностями: как вспоминала Плисецкая, во времена Льва Толстого женщины носили тяжелые облегающие платья с турнюрами, в них было трудно ходить, а не что что танцевать. Карден нашел остроумное решение - «приподнял к талии боковые сборки платьев петербургских модниц и высвободил ноги, при этом не меняя женского силуэта той поры». Плисецкая смогла танцевать. И потом говорила: «Твердо знаю, что благодаря костюмам Кардена получили признание мои балеты «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой». Без его истонченной фантазии, достоверно передавшей зрителю аромат эпох Толстого и Чехова, мне не удалось бы осуществить мечту».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУмер Пьер Карден, французский модельерПьер Карден умер в возрасте 98 лет (подробности).\\"Два элемента, которые меня вдохновляют - это круг и секс\\": как Пьер Карден рассказал о большой любви, наследниках и РоссииКолумнист kp.ru Лена Ленина - о легендарном модельере (подробности).