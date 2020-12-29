Эммануил Виторган и Алла Балтер считались одной из самых крепких пар отечественного кино. Супруги были вместе 30 лет, пока в 2000 году жизнь актрисы не забрала онкология. У Аллы диагностировали рак позвоночника. Эммануил Гедеонович до последних дней находился у постели любимой. Видя, как она страдает, он не находил себе места от горя и бессилия помочь ей. О том, как уходила из жизни его жена, 81-летний Виторган рассказал в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».Эммануил Гедеонович вспомнил свой последний разговор с женой: он умолял ее не уходить и не оставлять его одного. Актрисе было трудно говорить, она мучилась от страшных болей.- Аллочка была в больнице, я был дома... Мне позвонили поздно ночью, я ринулся туда. Пришел к ней в палату и понимал, что она сейчас уйдет. Я стал ее убалтывать... И в ту ночь Аллочка не ушла, - рассказал артист. - Я старался максимально держаться, а потом уходил в уборную и бился головой о стену, когда видел, как она страдает, как ей было больно. А при ней старался этого не делать. Аллочка не должна была кричать от боли, не должна была плакать. Она вела потрясающую жизнь, она была достойна улыбок.Всю ночь Виторган провел рядом с женой. На рассвете она умерла на руках у мужа.- Под утро она ушла у меня на руках, в пять-шесть утра, - со слезами на глазах рассказал актер.Эммануил Гедеонович до сих пор винит себя в том, что не смог спасти любимую. Ведь в свое время у Виторгана тоже была онкология, и Алла смогла выходить его после рака легких. Но ее болезнь оказалась гораздо серьезней.- Мы три года бились, - вспоминает актер. - Не было такого, что не было сделано для Аллочки. Аллочка старалась, чтобы мы, родные, ничего не узнали, тихонько уезжала к врачам. Она должна была жить очень долго. Она чудесный человек! В палате она всегда общалась, разговаривала, улыбалась. И после каждой операции возвращалась на сцену и играла.Последним проектом Аллы Балтер стал первый сезон сериала «Каменская». Артистка также снималась в сериале «Следствие ведут знатоки» и была ведущей актрисой театра имени Маяковского.После смерти Аллы Эммануил Гедеонович впал в тяжелую депрессию. Виторган признался Борису Корчевникову, что даже думал свести счеты с жизнью.- Да, было и это, конечно. Я вырывал телефоны, чтобы мне никто не звонил. Понятно почему. Наша связь с Аллой была настолько крепкой, что оставаться без нее мне просто не было смысла, - говорит артист.Только спустя годы он смог примириться с потерей и снова почувствовать себя счастливым. Виторган встретил Ирину Млодик, которая впоследствии стала его третьей женой. Ирина как никто понимает чувства мужа, ведь она тоже когда-то лечилась от онкологии. Благодаря современным технологиям супруги смогли стать родителями двух прелестных девочек. Млодик и Виторган воспитывают дочерей Этель (ей два года) и Клару (ей год). Девочек выносили и родила суррогатная мать.