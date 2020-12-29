Наталья Варлей по праву считалась одной из самых красивых советских актрис. Свою привлекательность звезда экрана сохранила по сей день. Не так давно звезда фильма Леонида Гайдая \\"Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика\\" посетила одну из премий, где сфотографировалась с поклонницами. А на днях появилась в гостях у Максима Галкина.Наталья Варлей давно на пенсии. 73-летняя актриса живет одна в своей московской квартире. Компанию ей составляют многочисленные кошки. По некоторым данным, их у Натальи Владимировны аж 14. А раньше было вообще 20. Она крайне редко выходит в свет. На днях знаменитость блистала на съемках шоу Максима Галкина \\"Сегодня вечером\\" на Первом канале.В студии обсуждали новогодние программы \\"Старые песни о главном\\", которые были очень популярны в конце прошлого столетия. Артистка появилась на съемках в черном наряде с белым воротником и манжетами, расшитыми жемчугом. Поклонники восхитились внешним видом звезды советского кино. Варлей по-прежнему носит свое знаменитое каре.В эфире она вспомнила, как участвовала в съемках шоу \\"Старые песни о главном\\" в 1997 году. Тогда в рамках проекта актриса вновь перевоплотилась в Нину - главную героиню из картины \\"Кавказская пленница\\". По сюжету передачи она встречает Шурика, роль которого исполнял актер Александр Демьяненко. Он узнает Нину, а та его - нет. Когда персонажи расходятся, Шурик слышит свое имя и с надеждой оборачивается. Выясняется, что героиня Варлей зовет не его, а свою собачку по кличке Шурик.По словам Варлей, эта сцена получилась очень трогательной и печальной. Дело в том, что нечто подобное она и Демьяненко пережили в реальности. Однажды Наталья и Александр выступали в рамках одного концерта. Их номера стояли друг за другом. Кода актриса ушла со сцены, на ее месте появился исполнитель роли Шурика. Зрители были ошеломлены внешним видом кумира. Некоторые и вовсе охнули от неожиданности и начали перешептываться. На что Демьяненко ответил залу: \\"Да, Шурики тоже стареют\\".Ранее артистка поделилась своим секретом красоты. По ее словам, она рано встает. \\"Мое утро всегда начинается с горячей ванны, а потом ледяного душа. Знакомые часто расхваливают мои волосы. Дело в том, что я мою голову каждое утро с 14 лет - если нет горячей воды, то в холодной. Еще всю жизнь посещаю сауну и бассейн. Соблюдаю диету. Стараюсь каждый день делать зарядку, двигаться\\", - делилась она в одном из интервью.