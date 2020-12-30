Анатолий Чубайс согласился стать спецпредставителем президента только с условием, что он формально не будет считаться госслужащим. Об этом он сам рассказал журналистам. Напомним, после увольнения с поста главы «Роснано», которым он руководил 13 лет, чиновника с биографией такой же яркой, как шевелюра, назначили спецпредставителем главы государства по связям с международными организациями.- Как правило, спецпредставитель - это помощник президента. Но я просил Владимира Владимировича, чтобы в моем случае этого не произошло. И моя просьба была услышана, - сказал Чубайс. - Мигалка, ксива, кабинет, секретарша - дежурный набор чиновника такого уровня. Но мигалки не будет точно.О секретарше или служебном удостоверении Анатолий Борисович умолчал.По словам Чубайса, новую должность ему предложил Путин в личной беседе, хотя раньше об их разговоре не сообщалось. Экс-глава «Роснано» согласился на работу, но отказался становиться сотрудником кремлевской администрации.Эксперты уже пояснили отказ Чубайса от статуса госслужащего. По их мнению, причиной может быть нежелание подавать декларацию о доходах (госслужащие обязаны это делать). А также боязнь попасть под санкции Запада. Сам Анатолий Борисович это не комментирует.