С момента смерти Валентина Гафта прошло две недели. Знаменитый актер скончался 12 декабря 2020 года в своем доме в кругу родных и близких. Пасынок артиста Михаил Левитин-младший раскрыл правду о том, как умирал Валентин Иосифович.\\"Я до последнего общался с Валентином Иосифовичем, я его очень любил. Он угасал после июльского инсульта. Жизнь в нем теплилась, но едва-едва. Его хватало ненадолго, на полчаса в день. Это было внимательное, яркое общение. А так он все время спал, дремал\\", - рассказал сын Ольги Остроумовой от первого брака.По словам Михаила Левитина-младшего, врачи не стали скрывать от близких артиста горькую правду. \\"Говорили как есть: не выкарабкается. Гафт понимал, что с ним происходит, и страдал. Не все время, но иногда понимал остро, что фактически беспомощный\\", - цитирует режиссера сайт kp.ru.Чуть ранее вдова Николая Караченцова также признавалась, что знаменитый артист, с которым она и ее ныне покойный супруг дружила долгие годы, в последние месяцы жизни был в очень плохом состоянии. \\"Мы недавно записывали передачу у Андрюши Малахова, посвященную юбилею Оли Остроумовой. И уже тогда мы все понимали, что жизнь Вали подходит к финалу. Мы с Колей его обожали. Он был нежнейшим человеком, невероятной тонкости души. Но он уже несколько лет страдал болезнью Паркинсона. Он был в очень плохом состоянии\\", - вздыхала Людмила Поргина.По словам Людмилы Андреевны, актер, обожаемый всей страной за его роли в фильмах \\"Чародеи\\" и \\"Гараж\\", не мог уже разговаривать. \\"Мы все, конечно, знали, что это должно было произойти скоро. Конечно, очень грустно. Но мы все когда-нибудь уйдем из этой жизни\\", - едва сдерживая слезы, говорила 72-летняя артистка.Стоит отметить, что в сентябре в день 85-летия Гафта жена рассказала о его состоянии: \\"Присутствие множества людей его раздражает. Это лежачий больной. Мы за ним ухаживаем, в кресле вывозим гулять. Он не разговаривает. Все понимает, порой что-то говорит - без звука. Но мы его научились понимать\\".Напомним, Валентина Гафта похоронили 15 декабря на Троекуровском кладбище на аллее актеров. Могила звезды театра и кино утонула в цветах. Она расположена рядом с захоронениями Сергея Юрского и Алексея Булдакова. В последний путь Валентина Иосифовича провожали друзья, коллеги и близкие. Вдова Ольга Остроумова сказала очень трогательные слова о муже.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВалентин Гафт так любил первую жену-манекенщицу, что взял ее фамилиюКрасавица Елена Изергина разбила актеру Валентину Гафту сердце, изменив с известным драматургом (подробности)