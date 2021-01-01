Анна Седокова рассказала поклонникам о том, как тяжело ей пришлось в новогоднюю ночь: певица вышла на сцену, превозмогая страшную боль. 31 декабря многодетной маме пришлось улететь в Сочи, чтобы дать концерт. Сначала артистка застряла на несколько часов в аэропорту Домодедово, где из-за ледяного дождя задержали десятки рейсов. А потом, когда ей все-таки удалось вылететь на черноморское побережье, Седокова внезапно почувствовала себя плохо. От дикой боли она не могла ходить – а ведь ей предстояло дать концерт.- Итак после нашего очень длинного перелета, добравшись в гостиницу в 21.00 вчера я поняла, что не могу встать. Боль в пояснице разрезала меня на части. Я не могла ступить ни шага. А ровно в 22.50 должна была выйти на сцену, где меня очень ждали. Нужно было взять себя в руки и собраться. Но как если каждое движение создавало такую дикую боль. Как я выйду на сцену и буду дарить праздник? – написала Анна в Инстаграме. - Но у меня не было другого выхода. Заплетая косички я думала, что это будет мой крайний концерт. Упаду там и подарю незабываемые впечатления.Певице пришлось принять лошадиную дозу обезболивающего и все-таки выйти на сцену.- 6 таблеток обезболивающего, горячая ванна и я надела платье. Попросила музыкантов если что страховать меня и отработать на 200 процентов, ведь я могла только на один, - рассказала она. После первой песни я поздравила свою публику и сказала, о том что могут быть нюансы с падением артистки. Но потом на сцену вышли детки, и я больше ни секунды не думала о боли. Только один раз за час на сцене я вспомнила о спине, когда наклонилась за водой. Публика провожала меня громкими аплодисментами.Но Седоковой еще предстояло добраться до дома, и обратный перелет в Москву тоже дался ей очень тяжело.- Дорога домой была очень сложной. И сейчас я лежу, не двигаясь и смотрю на это фото, которое было сделано этим утром, - написала Анна, опубликовав снимок из Сочи.В конце года артистка написала на своей страничке, что, несмотря на все невзгоды и пандемию коронавируса, она считает 2020 год удачным для себя – ведь она вышла замуж. В прошлом году Седокова начала встречаться с баскетболистом Янисом Тиммой. А в июле этого года она согласилась стать его женой. Пара поженилась в сентябре. Мужу 37-летней артистки 28 лет. Янис – состоятельный жених: по некоторым данным, он зарабатывает около миллиона долларов в год. Баскетболист ради романа с экс-«ВИА Грой» оставил семью – жену с ребенком. До того, как переехать к Седоковой, Янис полгода скрывал роман и тайно встречался с артисткой.Янис тепло принял троих детей Седоковой. Сейчас с певицей живут только двое детей – 15-летняя Алина и трехлетний Гектор. Дочь звезды Моника по решению суда осталась в США со своим отцом.В 2020 году Анна осуществила еще одну свою мечту – она стала обладательницей большой квартиры в столичной новостройке. Певица купила апартаменты за 58 миллионов рублей. Квартиру Седокова взяла в ипотеку, и теперь выплачивает за нее по 480 тысяч в месяц. В интервью ютуб-блогеру Василию Конову Седокова рассказала, что апартаменты площадью 200 квадратных метров с «невероятным видом» расположены в центральном округе Москвы. Сейчас певица и ее муж делают в ней ремонт.