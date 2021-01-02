Федор Смолов и внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева перестали скрывать свой роман год назад. С каждым днем чувства 18-летней наследницы именитой фамилии и 30-летнего футболиста только крепнут. Новый год они встретили вместе на острове Сен-Бартс в Карибском море, где у родителей Маши есть дом. В Инстаграме нападающий «Локомотива» поделился фотографией, сделанной в новогоднюю ночь на вечеринке. На снимке он позирует на фоне бассейна вместе с Машей и друзьями.Год назад Смолов также отметил Новый год на Сен-Бартсе вместе с Машей Юмашевой. Именно тогда влюбленные и рассекретили свои отношения. Внучка первого президента – одна из самых завидных невест России. Маша родилась в Лондоне, жила в Австрии, окончила элитную австрийскую школу Theresianum. Девушка в совершенстве говорит на английском, немецком и французском. Кроме того, Юмашева-младшая занималась балетом и музыкой, увлекалась теннисом, плаванием и верховой ездой.В первый день 2021 года Смолов поздравил своих подписчиков с праздником и опубликовал на своей страничке еще один кадр. Федор нежится на мягком диване на фоне белой виллы, жмурясь под ярким карибским солнцем.В отличие от Маши, которая старается не светится в СМИ и в соцсетях, Федор Смолов – частый герой светской хроники. И не столько из-за своих футбольных достижений, сколько из-за побед на любовном фронте. В прошлом у спортсмена – романы с первыми красавицами страны, в том числе с моделью Мирандой Шелия и с «Мисс Россией-2015» Софией Никитчук. С еще одной победительницей конкурса красоты – «Мисс Россией-2003» Викторией Лопыревой спортсмена связывал гражданский брак. Они были вместе три года.На Карибах Федор восстанавливается после серьезной операции, которую он перенес в начале декабря. Под нож хирурга футболист лег после травмы плеча, которую он получил в сентябре. Последние месяцы Смолов провел в составе московского «Локомотива». В июле 2020 года он уехал из Испании, где выступал за клуб «Сельта». Свое желание вернуться в российский клуб Смолов мотивировать желанием быть ближе к семье во время пандемии.