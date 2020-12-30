Голландско-бельгийский фотоконкурс Nature Photographer of the Year «Природный фотограф года» (NPOTY) достаточно молодой - всего пять лет, однако уже весьма популярный в мире. В том числе и потому, что в нем активно участвуют фотографы из России.В 2020 году среди победителей отличился россиянин Дмитрий Кох - один из лучших в мире подводных фотографов и желанный гость совместной программы Русского географического общества и Радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников (fm.kp.ru). Его снимок «Ледяной оскал» стал одним из лучших в категории «Под водой».- В Антарктиде мы ныряли рядом с красивым айсбергом, - вспоминает Дмитрий. - Я ничего такого не ожидал от погружения - погода испортилась, и никого вокруг не было. В общем, мы развлекались съемкой друг друга. Я включил фонарь и вдруг заметил двух тюленей. Привлеченные светом, они начали нарезать круги вокруг. Животные были в игривом настроении и с любопытством нас изучали. Потом один из тюленей показал мне зубы: на фото это выглядит немного устрашающе, но на самом деле это была улыбка.Кстати, с 27 декабря стартовал прием работ на новый конкурс. Все подробности - на сайте naturephotographeroftheyear.com.КСТАТИСтартовал главный фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна»! Если вы профессионал или друзья твердят, что пора заняться фотографией всерьез, снимаете Россию и видите прекрасное там, где другие проходят мимо, скорее регистрируйтесь на сайте проекта photo.rgo.ru и до 5 апреля загружайте свои работы.Определят победителей лучшие фотографы страны, а интернет-голосование решит, кто получит Приз зрительских симпатий. Для юных фотографов до 16 лет - отдельный конкурс.Все подробности - на photo.rgo.ru