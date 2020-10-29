История конфликта в Нагорном Карабахе: Почему ни императоры, ни Ленин не смогли разрубить этот узел

По мирному договору с Ататюрком Ленин отдал гору Арарат Турции. Фото: MrAndrew47/Wikimedia Commons

Как получилось, что Армения и Азербайджан не поделили именно этот кусок гор? В чем здесь интересы мировых держав? И где искать выход из ситуации - «КП» подробно обсудила с историком и писателем Александром Мясниковым.

- Нагорный Карабах был причиной раздоров во все времена. Главные игроки - Персия (современный Иран) и Османская империя (современная Турция). Была такая персидская поговорка: кто владеет Шушой, тот владеет Карабахом, а кто владеет Карабахом - владеет Кавказом.

- А как же Россия?

- Российская империя стала третьим игроком. Россия пришла в Закавказье в 1783 году, когда был установлен протекторат над Грузией. С этого времени русская армия стояла на защите интересов живших там народов. В результате русско-персидской войны 1804 - 1813 годов в состав Российской империи вошли и земли Карабаха. А в русско-турецкую войну 1828 - 1829 годов Россия присоединила Восточную Армению с городом Ереван. По итогам же русско-турецкой войны 1877 - 1878 годов к России отошла обширная Карская провинция (ныне снова в составе Турции). В результате почти половина армян стали российскими подданными. Но их большая часть по-прежнему оставалась в составе Османской империи.

- Россия практически решила турецкий вопрос в Первую мировую?

- Известно, что Россия шла к победе в Первой мировой войне. Для всего армянского народа это означало скорое объединение в одном государстве. По секретному договору с Англией и Францией 1916 года под корону Российской империи переходила вся Армения. Но вмешалась революция.

- Говорят, многие армяне в Первую мировую бежали из Турции в Россию.

- Да, когда в апреле 1915-го в Турции начался геноцид армян, Российская империя приютила и спасла от верной гибели сотни тысяч беженцев. Это делалось по личному приказу Николая II.

Очевидцы рассказывали, что у самой границы, под открытым небом русские офицеры расставили столы, за которыми регистрировали каждого беженца и выдавали по рублю серебром на каждого члена семьи. Благодаря заботе военных, врачей и сестер милосердия было спасено более 350 тысяч армян из Турции.

- А азербайджанцам есть кого благодарить - русских императоров или большевиков?

- До прихода советской власти на территории современного Азербайджана существовали лишь разрозненные ханства. Позже - губернии. Государства с таким названием не было. И только в мае 1918-го была провозглашена первая на мусульманском Востоке парламентская демократическая республика - Азербайджан со столицей в городе Гянджа. А в 1920 году была оформлена уже Азербайджанская ССР со столицей в Баку.

Владимиру Ильичу и большевикам было в те годы не до объединения армянских земель. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ИЛЬИЧ ОТДАЛ ТУРЦИИ АРАРАТ

- А что было потом?

- Все обострилось после Октябрьской революции. Карабах стал ареной борьбы Азербайджана и Армении, которые устроили войну в 1918 - 1920 годах.

- И как решала вопрос советская власть?

- По-большевистски - кавалерийским наскоком. Самые горячие споры разгорелись вокруг трех регионов: Карабаха, Зангезура и Нахичевани. Все три имели смешанное армяно-азербайджанское население в разных пропорциях. Для урегулирования спорных вопросов было создано специальное Кавбюро ЦК РКП(б), которое предложило компромиссный вариант: Нахичевань переходит к Армении, а Зангезур и Карабах - к Азербайджану. Но тут в решении вопроса появилась новая сторона - Турция.

- Какая-то знакомая ситуация.

- Кавказ всегда был зоной интересов Турции. Турецкий лидер Мустафа Кемаль предложил Ленину заключить договор о дружбе. Ленин охотно согласился на странный договор. Согласно его условиям часть бывших российских территорий переходила Турции, в том числе символ Армении - гора Арарат. Кроме того, Нахичевань на правах автономии присоединялась к Азербайджану. Зангезур переходил к Армении. Так вопрос с Нахичеванью и Зангезуром был решен, и главным камнем преткновения оставался Карабах. 4 июля 1921 года на заседании Кавбюро было решено передать территорию Нагорного Карабаха Армении. Однако уже на следующий день Кавбюро пересмотрело вопрос в пользу Азербайджана. По причине «необходимости национального мира между мусульманами и армянами».

В начале конфликта в Нагорном Карабахе с двух сторон воевали ополченцы - вчерашние крестьяне. Фото: Сергей МАМОНТОВ, Александр НЕМЕНОВ/Архив ТАСС

Новую войну спровоцировал советник генсека?

- И все было тихо до 1991 года?

- Нет, все началось раньше. Еще в 70-е годы ХХ века Армения поднимала вопрос о передаче Нагорного Карабаха под свою юрисдикцию. Однако союзное руководство было категорически против. А в 1987 году в Нагорном Карабахе началась кампания по сбору подписей за воссоединение с Арменией. Подписной лист был передан в ЦК КПСС. А 20 февраля 1988-го областной совет НКАО обратился в Верховный Совет СССР и Верховные советы Азербайджанской и Армянской союзных республик с просьбой рассмотреть вопрос о передаче области в состав Армении. Советское руководство посчитало эту просьбу проявлением национализма. Тогда 12 июля 1988 года облсовет Нагорного Карабаха сам заявил о выходе из состава Азербайджана. Но уже 18 июля президиум Верховного Совета СССР в ответ принял постановление о невозможности передачи НКАО Армении.

- Ведь чтобы объявить о выходе из состава союзной республики, нужен был какой-то повод?

- Считается, что своего рода отмашка была дана окружением Горбачева. Советник главы СССР, академик Аганбегян, в 1987 году дал интервью в Париже газете «Юманите» и сказал, что у него есть желание «видеть НКАО в составе Армении». Это было расценено в Армении как согласие самого Горбачева. И уже в сентябре 1988-го между армянами и азербайджанцами начались вооруженные столкновения.

СССР хотел накинуть на Карабах «кольцо», но распался сам

- А как же руководство СССР?

- В январе 1989-го в НКАО было введено прямое управление со стороны союзного руководства. 1 декабря 1989 года Верховные советы Армянской ССР и НКАО приняли постановление о «воссоединении» республики и области. Однако в январе 1990 года президиум Верховного Совета СССР признал его неконституционным. И с начала 1990 года на армяно-азербайджанской границе начались бои с применением артиллерии. В апреле - мае 1991 года внутренние войска МВД СССР и части Советской армии провели в регионе операцию «Кольцо» для разоружения «армянских незаконных вооруженных формирований». Но уже 30 августа 1991-го в Баку была принята декларация о независимости Азербайджана. Тогда 2 сентября на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного советов была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика (НКР) в составе СССР. С этого момента началось уже открытое вооруженное противостояние между Арменией и Азербайджаном.

- Считается, что Карабахский конфликт стал первым крупным вооруженным противостоянием на территории постсоветского пространства.

- Это так и есть. В нем с обеих сторон применялись не только стрелковое оружие, но и тяжелая бронетехника, артиллерия, авиация, оставшиеся в республиках после распада СССР.

- А что же с союзными войсками, которые находились в зоне конфликта?

- В связи с распадом Советского Союза с 19 декабря 1991 года из Нагорного Карабаха в течение недели были выведены все Внутренние войска МВД СССР и части Советской армии. С выходом последнего воинского подразделения ситуация в зоне конфликта окончательно вышла из-под контроля. Лишь в 1994 году при посредничестве России конфликт был заморожен, но не решен.

Историческое и моральное право мирить тут только у Москвы

- И почему это вспыхнуло сегодня? Тлело-тлело и вдруг - пожар.

- Периодически там случались столкновения. НКАО создала вокруг территории Карабаха так называемую буферную зону. Были захвачены семь районов Азербайджана, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от границ самого Карабаха. Там были оборудованы серьезные укрепрайоны с огневыми точками для ведения военных действий.

- Теперь, похоже, еще и Иран готов вмешаться в войну в Нагорном Карабахе? Кроме того, там, как говорят, появились наемники из Сирии...

- Иран и Турция - это вечное противостояние и борьба за сферы влияния. Особенно на Кавказе. Как только Иран увидел активность Турции в этой войне, сразу же вспомнил, что эти территории когда-то давно были и его частью. А что касается сведений о наемниках, так это признак того, что конфликт финансирует и раздувает не одна из противоборствующих сторон, а уже третья. А именно Турция.

- А есть какой-то выход из нынешней ситуации?

- Как известно, неразрешимых проблем нет, есть неприятные решения. Сейчас получается, что эти самые неприятные, но единственно верные решения должны найти не две стороны конфликта, а многочисленные участники, стоящие за их спинами. При этом главный игрок на южном Кавказе, который не только присутствует там исторически, но имеет моральное право представлять интересы как Армении, так и Азербайджана, это, конечно, Россия.

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