Дух захватывает: Лучшие фотографии, сделанные с воздуха

«Горбатые киты». Лучшее фото в разделе «Дикая природа» сделал голландский фотограф Альберт Дросс с дрона в бухте Диско (Западная Гренландия). Фото: © Albert Dros/Aerial Photography Awards 2020

Завершился, пожалуй, самый оригинальный фотографический конкурс - Aerial Photography Awards 2020 («Воздушная фотография»-2020). В нем могут участвовать любые снимки, сделанные с высоты - с дронов, вертолетов, самолетов, шаров и даже с воздушных змеев (и такое бывает!). Да, в руки к фотографам сейчас попали такие технические возможности, какие не снились даже самым смелым фантастам. Но все равно главной так и осталась одна составляющая - особый взгляд автора, который смотрит на объект съемки с уважением, как бы высоко он ни взлетел.

«Лесная тропа». Лучшее фото в разделе «Деревья и леса». Мехмет Аслан (Турция) заснял с квадрокоптера усталое овечье стадо, возвращающееся домой через осенний лес. Фото: © Mehmet Aslan/Aerial Photography Awards 2020

«Тень воды». Горный массив в Исландии настолько поразил жюри, что ему единогласно присудили первое место в разделе «Пейзаж». Автор - Себастьян Мюллер из Швейцарии. Фото: © Sebastian Muller/Aerial Photography Awards 2020

За главный приз в 10 тысяч долларов сражались несколько тысяч фотографов из 65 стран. И сегодня мы выбрали для вас лучшие работы, среди которых есть и российские. Наслаждайтесь этим высоким видом фотоискусства.

«Фарватер Финского залива». Лучший кадр в разделе «Транспорт» поймал наш земляк - российский фотограф Александр Сухарев. Фото: © Alexander Sukharev/Aerial Photography Awards 2020

Главный приз в разделе «Узоры» получил этот снимок из Японии с романтическим названием «Зонтичный перекресток». Автор - Даниэль Бонте. Фото: © Daniel Bonte/Aerial Photography Awards 2020

КСТАТИ

Если у вас, дорогие читатели, тоже есть снимки дикой природы, сделанные с воздуха или земли, присылайте их на адрес sazonov@kp.ru и ждите их появления в рубрике «Фотоохотники».