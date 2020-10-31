Исповедь содержанки: Папик - это не принц на белом коне

20-летняя Ангелина не скрывает, что живет за счет состоятельного мужчины. Фото: angelina__robihood/instagram

В соцсетях по всему миру активно набирает обороты новый тренд «раскрути папика на сладкую жизнь». Девушки наперебой хвастаются подарками от состоятельных бойфрендов и делятся советами, как найти себе щедрого спонсора. Поколение sugar babies (от англ. - сладкие детки, содержанки) искренне не понимает: зачем вкалывать за зарплату, если можно буквально по щелчку пальцев получить все, что тебе захочется?

Однако, как это всегда бывает, у глянцевой картинки есть неприглядная изнанка. О ней откровенно рассказывает Ангелина - любовница состоятельного мужчины. Девушка не скрывает своего лица: она ведет блог в Инстаграме под псевдонимом angelina__robihood и пишет книгу «о жизни с папиком изнутри». К сексу с состоятельным бизнесменом она относится как к работе по контракту и ни о каких чувствах, кроме прагматизма, в этих отношениях нет и речи. Юные дурочки, наивно мечтающие покорить сердце богатого мужчины и женить его на себе, могут и дальше пересматривать фильм «Красотка» - счастливого конца в этой истории нет и быть не может. И жизнь девушек на содержании, как ни крути, мало чем отличается от трудовых будней представительниц первой древнейшей профессии. Разве что круг обязанностей пошире.

Девушка откровенно описывает психологию юных хищниц, предлагающих свое тело за материальные блага. Фото: angelina__robihood/instagram

Экономят на подарках

«Вся одета в Chanel, Louis Vuitton, ездит на Porshe и имеет как минимум одну квартиру в центре Москвы. Ага, ну да, конечно! Щаз-з-з… Если вы не содержанка топ-100 самых влиятельных мужчин страны или не являетесь знаменитостью, то выбросьте эти иллюзии из головы», - пишет Ангелина.

«Спонсоры, доступные для знакомства «простым смертным», не готовы выделять более 250 - 500 тысяч рублей на содержанку в месяц (столичный прайс). На минуточку: сумочка Chanel стоит 400 тысяч, платьишко Dolce & Gabbana - 100 тысяч. Не, ну годик так поработаешь содержанкой, глядишь, и базовый гардероб на один сезон соберешь. Правда, на колготки, косметику, еду, транспорт и любые другие базовые расходы денежек не будет.

Спонсор - это не принц на белом коне. Он не пришел в вашу жизнь, чтобы спасать вас и делать из Золушки королеву. Он пришел взять от вас максимум за минимальные вложения. Спонсоры - это мужчины бизнеса, это прагматики. Скажите спасибо на том, что они честны с вами, предлагая вам прозрачные условия взаимодействия («я хочу от тебя вот это, со своей стороны, могу тебе предложить это»), в отличие от многих мужчин, которые хотят взять все, при этом вообще ничего не вкладывая.

Спонсоры - это не широкой души люди, неэмоциональные (в плане денег). Сделать какой-то спонтанный подарок - это история не о папике. Конкретно на своем примере: я в отношениях с суженым 2 года, и из подарков, которые он мне сделал вне праздников (день рождения, 8 Марта, Новый год), я получила, та-да-да-даам (барабанная дробь):

1. Два шарфика Louis Vuitton (400 евро каждый), из-за покупки коих мой кавалер пребывал всю оставшуюся часть дня в крайне подавленном состоянии.

2. Автомобиль б/у KIA RIO 2017 года через год нашего сотрудничества. И то покупка этого авто была изначально оговорена как условие сотрудничества, потому что живет мой спонсор в лесных дебрях в 60 км от города.

3. Цветы. И это не какие-то роскошные букеты, это 7 - 9 розочек по приезде из командировок. Так что не ведитесь на красивые инста-картинки и не ждите принца.

Ангелина ведет дневник, в котором откровенно рассказывает о жизни с состоятельным спонсором. Фото: angelina__robihood/instagram

«Написала резюме»

Случайности в том, что я стала sugar baby, нет от слова совсем. Это была моя осознанная кампания по получению этой должности. Да, именно должности, потому что я подходила к процессу поиска папика как к работе. Что включала в себя моя кампания:

1. Грамотное «резюме», состоящее из привлекательных фотографий (не эротика!), краткого рассказа о себе типа «ответственная, пунктуальная, люблю классическую литературу, не пью, не курю». К резюме расписываю свои ожидания от мужчины: «Взаимное уважение, материальная поддержка в месяц такая-то».

2. Поиск целевой аудитории. Для этого я зарегистрировалась на двух сайтах знакомств для спонсоров и содержанок.

Анализы на ЗППП

Перед тем как мы начали спать с моим папиком, мы оба сдали анализы на заболевания, передающиеся половым путем. Он проверяет всех девочек, с кем хочет переспать. И так делает большинство папиков. Если выяснится, что у девочки что-то есть, то дальше спонсор либо пошлет ее, либо отправит пролечиться.

Об обязанностях

Итак, в мои обязанности содержанки входит:

1. Не парить мозги. Не приставать, не названивать, не требовать внимания и решения своих проблем. Папик не решает проблемы своей содержанки. Он платит, чтобы любые проблемы, кроме его собственных, его никак не касались!

2. Быть компаньоном в мероприятиях, которые по душе спонсору. Любит горные лыжи - должна уметь кататься, любит латинские танцы - должна уметь их танцевать.

3. Создавать и поддерживать уют, чистоту и порядок в доме.

4. Соответствовать предпочтениям своего спонсора касательно внешнего вида. В моем случае это прическа, натуральный цвет волос и никакого силикона.

5. Удовлетворять в сексе.

Все вышеперечисленные обязанности мне подходят, кроме одного:

6. Принеси, подай, донеси, позвони, закажи. О-о-о, как меня это бесит. В такие моменты, а происходят они постоянно, я особенно остро ощущаю, что мои отношения с этим человеком - это работа».

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Жизнь без будущего

- Чаще всего содержанками становятся девушки, которым в детстве в семье не хватало любви и тепла, - рассказывает психолог Ольга Ковалева. - Подсознательно они надеются, что богатый и влиятельный папик компенсирует недостаток внимания, который они недополучили детьми, защитит их от проблем. Но это иллюзия. Отношения, построенные на материальной основе, не принесут удовлетворения, которого они ждут. Чем дальше, тем больше осознание того, что их купили и пользуются, как вещью, будет отравлять им жизнь. Со временем это может привести к депрессии и нервным срывам.

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