Французский журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Эрдогана: пять причин международного скандала

Анкара угрожает Парижу полномасштабным конфликтом Фото: REUTERS

Скандально известный журнал Charlie Hebdo подключился к полемике вокруг исламского мира и Турции. Французское сатирическое издание не смогло остаться в стороне и решило выпустить карикатуру на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Так журналисты и художники Charlie Hebdo задумали поддержать президента Франции Эммануэля Макрона, который на днях резко осудил радикальный исламизм, за что подвергся критике со стороны своего турецкого коллеги.

Новая карикатура Charlie Hebdo с первого же взгляда на нее претендует на то, чтобы стать причиной международного скандала. На ней Эрдоган изображен в домашней обстановке, сидящим в кресле с банкой пива, в одних трусах и рубахе, оголившей живот. Рядом стоит женщина в парандже с ярко накрашенными губами. В руках у нее поднос с двумя бокалами для вина. При этом Эрдоган задирает подол ее одеяния, оголяя женские ягодицы. Подпись гласит: «А в частной жизни Эрдоган-то - весьма забавный тип».

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Тайипа Эрдогана. Фото: Twitter Charlie Hebdo.

Конфликт между Турцией и Францией начался далеко не сегодня. Даже тот факт, что обе державы являются союзниками по НАТО, их не никак останавливает.

КУРДЫ, КАК ПЕРВАЯ ПРИЧИНА КОНФЛИКТА

Отношения между Турцией и Францией испортились во время войны в Сирии. Все началось с того, что французские власти решили разместить своих военных на территории, занятой курдским ополчением (которое турецкие власти считают поголовно террористами - ред.). Такого поступка от союзников по НАТО Анкара никак не ожидала и расценила его, как попытку помочь курдам военными средствами. Курдскую автономию Турция считает угрозой своей национальной безопасности, и относит теперь французов к союзникам курдов.

ЛИВИЯ, КАК ПРИЧИНА ВТОРАЯ

В июне в Восточном Средиземноморье, у берегов Ливии чуть было не развернулся настоящий морской бой. Французский военный корабль, участвовавший в миссии НАТО, подошел к гражданскому судну, шедшему под флагом Танзании. Судно сопровождали три турецких военных корабля. У французов были основания полагать, что на подозрительном контейнеровозе перевозят контрабандное оружие для вооружения ливийских группировок в обход эмбарго. Но турецкие моряки досмотра не допустили - они взяли на прицел французский корабль и приготовились его атаковать. Скандал закончился спецрасследованием внутри НАТО. А Париж взял курс на введение санкций Евросоюза против Анкары.

ГРЕКИ - ПОД НОМЕРОМ ТРИ

В конце лета этого года случилось еще одно столкновение - разгорелся спор вокруг месторождения нефти и газа в Средиземном море. На плодоносный участок шельфа претендуют две страны - Турция и Греция. И ни одна из них не собирается уступать «золотую жилу».

Турция, дабы застолбить месторождение, отправила в его район геологоразведывательное судно в сопровождении пяти военных кораблей. Навстречу им выступил греческий флот.

Франция, у которой нет выхода к восточному берегу Средиземного моря, встала на сторону Греции. Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился, чтобы французские корабли приняли участие в совместных учениях с греческим флотом.

Перепалка Макрона и Эрдогана - отголосок весьма глубоких межгосударственных противоречий Фото: REUTERS

В-ЧЕТВЕРТЫХ - НАГОРНЫЙ КАРАБАХ

Президент Франции в самые первые дни войны в Нагорном Карабахе объявил, что у Парижа имеются данные, которые доказывают переправку сирийских боевиков через Турцию в Азербайджан. Кроме того, Эммануэль Макрон неоднократно выступал на стороне Армении и давал понять, что Париж не оставит Ереван, приложив все усилия для скорейшего урегулирования конфликта.

ГОЛОВА ПРОФЕССОРА – НА ПЯТОМ МЕСТЕ

16 октября в предместье Парижа был найден обезглавленным школьный учитель Самюэль Пати. Его убийцей оказался 18-летний Абдулла Анзоров, имеющий чеченские корни. Причиной убийства стало то, что на уроке Пати показал своим подопечным карикатуры на пророка Мохаммеда, напечатанные в журнале Charlie Hebdo.

Макрон выступил с пылкой речью и пообещал, что Франция не откажется от свободы слова и карикатур.

- Пати был убит именно за то, что воплощал собой Республику. Он был убит, потому что исламисты хотят забрать наше будущее. Они знают, что именно благодаря таким незаметным героям, как он, они наше будущее никогда не получат, - заявил президент Франции.

В ответ на это президент Турции Эрдоган публично усомнился в психическом здоровье своего французского коллеги:

- Макрону надо проверить, здоров ли он психически. Что еще можно сказать о главе государства, который не понимает, что такое свобода вероисповедания, и ведет себя подобным образом по отношению к миллионам людей, живущих у него в стране, но принадлежащих к другой вере, - заявил глава Турции.

После обмена нотами и отзыва послов, полемика между лидерами продолжилась с новой силой. 26 октября Эрдоган призвал жителей Турции бойкотировать товары, произведенные во Франции. На что Макрон заявил, что готов рассмотреть сразу три варианта ответных действий. Предположительно, речь может идти об ограничении импорта турецкой продукции во Францию, а также увеличении французского военного присутствия в Средиземном море.