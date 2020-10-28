В России ускорится оформление прав на квартиры и землю

Новая единая система заменила 340 разрозненных информационных систем, где хранились сведения о российской недвижимости. Фото: Иван МАКЕЕВ

В России упростится и ускорится оформление сделок с недвижимостью. А выписку из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) станет возможно получить за пару минут, а то и за полминуты. Все это по причине перехода всех российских регионов, включая Крым и Севастополь, на новую единую информационную систему учета недвижимости ФГИС ЕГРН (Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости).

Как рассказала журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко, старые сервисы и системы, созданные в 2011-2012 годах, не отвечали современным цифровым требованиям и не обеспечивали необходимый уровень услуг в нынешнее время, когда количество запросов именно в электронном виде резко возросло и будет расти дальше. Новая единая система заменила 340 разрозненных информационных систем, где так или иначе хранились сведения о российской недвижимости.

-Это порождало дублирование сведений, отсутствие единства учетно-регистрационных процессов и, как следствие, оперативной и достоверной информации о проведении регистрационных действий, выдачи сведений об объектах недвижимости, не говоря уже о сложностях контроля за соблюдением законодательства в сфере недвижимости, непрозрачности и высоких коррупционных рисках, - отметила Абрамченко.

Новая система уникальна, не только в России, но и в мире нет ее аналогов. Она содержит более 10 петабайт данных о недвижимости. Для сравнения, которое привели в пресс-службе вице-премьера, – размер результатов экспериментов, проводимых в течение года на большом адронном коллайдере, достигает 4 петабайт. И это полностью отечественная разработка.

Что с этого будет россиянам? Повысится качество и достоверность сведений в ЕГРН, упростится получение услуг, связанных с недвижимостью.

По словам Виктории Абрамченко, с 2017 года процесс регистрации прав и получения документов, например, на свой жилой дом уже сократился вдвое — с 8 необходимых для этого шагов до 4 — до 10 дней. Теперь, благодаря новой системе сроки сокращаются до 3 дней, а в некоторых случаях получается и быстрее.

В полной мере заработает наконец принцип экстерриториальности. Скажем, житель Санкт-Петербурга сможет оформить права на квартиру, купленную в Ялте, не приезжая в Крым.

Гораздо быстрее будет работать сервис по выдаче выписок из ЕГРН, которыми сейчас подтверждаются права на недвижимость. Сейчас, по закону, такую выписку можно получить за три дня. С переходом на новую систему это теперь технически возможно в очень короткие сроки — от 30 секунд до нескольких минут. Что позволит, в том числе и обычным гражданам, почти мгновенно получать сведения, которые нужны для проверки юридической «чистоты» квартиры перед ее покупкой: кто реально собственник, не находится ли жилье под арестом и т.п.

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