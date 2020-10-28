Роспотребнадзор открыл «Школу здорового питания»

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Качество и разнообразие питания — основа здоровья и долголетия. Именно от правильности питания зависят наше самочувствие, настроение, активность. Чем грозит нездоровый рацион? Как лучше питаться в то или иное время года? Какие мифы о еде владеют нашим сознанием? Ответы на эти и многие другие вопросы можно получить в новом проекте Роспотребнадзора «Школа здорового питания», который стартовал 28 октября базе портала здоровое-питание.рф. На сайте уже доступны лекции, посвященные вопросам здорового питания и его различным аспектам.

Тематические лекции «Школы здорового питания» созданы под редакцией экспертов ведомства. Научная база проекта разработана НИИ Питания. Его специалисты поделятся ценными знаниями о сбалансированном рационе, специфике питания людей разных возрастов, о том, какие продукты считать правильными, а какие – нет.

В первом блоке опубликованных видеолекций приняли участие такие авторитетные ученые НИИ питания, как заведующий лабораторией химии пищевых продуктов В.В. Бессонов, заведующая лабораторией витаминов и минеральных веществ Н.В. Жилинская, профессор кафедры гигиены питания и токсикологии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, главный эксперт экспертного совета НИИ питания А.В. Погожева.

Есть на платформе и раздел, где собраны видеолекции для самых юных «учеников» «Школы здорового питания». Эти видео созданы в легком игровом формате, в том числе с использованием анимации, - чтобы в доступной форме донести до детей основные правила здорового питания.

Также пользователям «Школы здорового питания» всех возрастов будут доступны специально разработанные тесты, с помощью которых можно проверить себя - узнать, достаточно ли вы осведомлены о сбалансированном питании и насколько ваш рацион подходит под определение «здорового».