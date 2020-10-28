Москве задержали итальянца с полными карманами наркотиков

Джузеппе в родной Флоренции Фото: СОЦСЕТИ

Несколько дней назад на улице Стасовой в Москве полицейские обратили внимание на молодого человека, который вел себя подозрительно: парень озирался по сторонам и будто бы хотел скорее скрыться с глаз окружающих, а когда увидел полицейских, то занервничал еще сильнее.

Сотрудники полиции решили подойти к молодому человеку и проверить его документы. В ходе разговора оперативники заметили, что парень, оказавшийся гражданином Италии, очень нервничает и ведет себя подозрительно. Сотрудники полиции решили досмотреть вещи итальянца на предмет нахождения у него запрещенных веществ и не ошиблись - в карманах молодого человека оперативники нашли наркотики.

"Был задержан 31-летний гражданин Италии Джузеппе Маркони*, который своим поведением вызвал подозрение у сотрудников полиции патрулировавших улицу Стасова. Оперативники решили досмотреть мужчину и обнаружили у него 12 свертков с неизвестным наркотическим веществом", - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент неизвестное вещество направлено на экспертизу, которая установит, что именно за наркотическое вещество приобрел и переносил с собой пойманный полицейскими итальянец.

Как удалось установить следствию, в Москве иностранец уже достаточно давно, у него даже есть свой собственный небольшой бизнес. Он возит из Италии жидкости для вэйпов и держит в столице свой небольшой магазинчик для любителей покурить.