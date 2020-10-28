Экс-"татушка" Юлия Волкова возвращается на сцену после тяжелой болезни

Юлия Волкова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Последние несколько лет "черненькая из Тату" Юлия Волкова не давала концертов и не записывала новых песен, полностью сосредоточившись на своем здоровье и семейной жизни. Разговоры о ее возвращении в шоу-бизнес помощники артистки всячески пресекали: мол, сейчас ей совсем не до творчества, прорыва не ждите. И все-таки он случился.

Как стало известно kp.ru, сейчас Волкова принимает участие в новом телепроекте, который вот-вот стартует на одном из федеральных каналов.

- Это шоу о забытых звездах, которые давно пропали с радаров, - рассказал kp.ru близкий друг Волковой. - Юля там самая молодая, и когда ее пригласили, долго раздумывала: а вдруг не потянет? Все-таки она молчала почти пять лет, а тут надо петь, удивлять зрителей и членов жюри. Но она решилась: голос после нескольких операций окреп, к тому же Юлю обещали не нагружать рвущим связки репертуаром. Да и по сцене она соскучилась. Сказала: "Все, я готова вернуться". Так что теперь Юля наконец снова в шоу-бизнесе. Одним шоу, поверьте, она не ограничится - будут и новые хиты.

Долгое время разговоры о возвращении певицы в шоу-бизнес помощники артистки всячески пресекали. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, в 2012 году у звезды самой популярной девичьей группы "нулевых" обнаружили рак щитовидной железы. Близкие полагают: Волкова банально надорвалась из-за стремительной карьеры и песен наразрыв.

- «Тату» - это ведь не академическое пение, а скорее крик, крик души. Профессионально это называется петь «на связках» - когда голос не поставлен, а рвется из груди, - рассказывал "Комсомолке" композитор Александр Войтинский, который стоял у истоков группы. - У Лены Катиной голосовой аппарат был более приспособленным, это ее не травмировало. А у Юли крик был не подкреплен какой-то техникой. Все, что было дано природой, она выплеснула и просто не выдержала. Думаю, от этого все проблемы.

Сейчас Волкова принимает участие в новом телепроекте, который скоро появится на экранах. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но едва ли не страшнее диагноза стала операция по удалению опухоли: врачи повредили голосовой нерв, и с тех пор Юля замолчала. Не буквально, конечно: говорить она могла - сначала шепотом, потом все увереннее и громче. В самые удачные моменты даже записала пару-тройку новых песен, но к реинкарнации карьеры это так и не привело. С тех пор Волкова пережила еще несколько операций по восстановлению голоса, последнюю - в США в начале 2020 года. Тогда она объявила, что чувствует себя прекрасно и пообещала скоро удивить поклонников.

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