В Приамурье сиротам за счет областного бюджета отремонтируют жилье

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о мерах поддержки для детей-сирот. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Приамурье детям, оставшимся без родителей, помогают отремонтировать жилье. Уникальная для региона мера социальной поддержки появилась в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области». На ремонт дома или квартиры за счет областного бюджета могут рассчитывать дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Для реализации программы в этом году из регионального бюджета выделили 2,7 миллиона рублей.

Льготой уже воспользовались в семи муниципалитетах Амурской области. В шести квартирах, принадлежащих детям-сиротам, ремонт завершен, еще в девяти квартирах работы закончатся до конца года. Всего в 2020 году свои жилищные условия улучшат 16 сирот.

- Помощь детям-сиротам – одно из трудных, но важных направлений работы регионального правительства. Мы должны оказать им поддержку на первом этапе, когда выпускники детских домов и интернатов выходят во взрослую жизнь, - подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов. - Наша задача создать максимально комфортные условия для их проживания, чтобы эти ребята могли наилучшим образом адаптироваться к жизни в обществе. Кроме ремонта в жилых помещениях в этом году впервые в регионе заработала такая мера соцподдержки для детей-сирот, как вручение сертификатов на жильё. Уже в этом году 52 семьи купят новые квартиры.

Воспользоваться льготой на ремонт жилья за счет государства можно только один раз. При этом жилое помещение должно быть в собственности исключительно у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мера поддержки предоставляется им не ранее чем за полтора года до прекращения над ними попечительства (в 18 лет) либо до окончания срока их пребывания в социальных учреждениях. Стоимость ремонта за счет регионального бюджета составляет 3 тысячи рублей за один квадратный метр при косметических работах и 6 тысяч рублей за квадратный метр при капитальном ремонте.

Сегодня в Амурской области проживают 4535 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 3823 детей устроены в приемные семьи, еще 712 сирот живут в социальных учреждениях области. В этом году в Приамурье появилась новая мера поддержки, помогающая сиротам получить собственные квартиры. В дополнение к федеральной программе, обеспечивающей детей-сирот жильем по соцнайму, регион дополнительно выделил 90 млн рублей на программу жилищных сертификатов. Всего, по словам Василия Орлова, уже до конца этого года квартирами будут обеспечены почти 300 человек.

По мнению главы региона, жилищный сертификат – хорошая альтернатива получения жилья для детей-сирот. Участники программы могут по своему выбору купить готовую квартиру или приобрести ее в строящемся доме. При этом они сразу становятся собственниками жилья, тогда как по программе соцнайма им необходимо сначала прожить на предоставленных квадратных метрах не менее пяти лет. Жилищные сертификаты можно использовать в ипотеке или, при желании, добавить к ним собственные средства и купить квартиру большей площади.