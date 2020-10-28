Аппликаторы для тестирования на COVID-19, доставленные в Израиль, оказались вагинальными

К дефициту аппликаторов привело решение Минздрава Израиля использовать систему, при которой у каждого пациента берутся три мазка. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат израильского парламента (Кнессета) Андрей Кожинов на своей странице в Facebook рассказал, что специальные палочки для забора материалов из ноздрей и горла пациентов, доставленные в большом количестве спецслужбами страны, оказались вагинальными и не подходят для тестов на коронавирус.

Кожинов сообщил, что к дефициту аппликаторов привело решение минздрава страны использовать систему, при которой у каждого пациента берутся три мазка – из горла и каждой ноздри.

Потребность в большом количестве «палочек для тестов» привела к тому, что их поисками занялись спецслужбы, включая «Мосад».

В конце концов, аппликаторы поставили в большом количестве, однако ученые остались недовольны – результаты тестирования оказались неточными.

После детальной проверки оказалось, что предоставленные инструменты «не совсем подходят» для исследования.

- Помните тогда как все спецслужбы гонялись за этими аппликаторами? Так вот – привезли крупную партию. И оказалось, что они не совсем подходят – что-то там не так, результаты не точные... Но продолжали пользоваться, пока кто-то из специалистов не уперся и не проверил досконально. Оказалось, что это вагинальные аппликаторы, которые не подходят для забора материала из горла или ноздрей. Так плакать или ржать?», – написал Кожинов в своем аккаунте.