Юнна Мориц: Держи удар, дистанцию и слово. Держи святую воду и перо. Держи картошки полное ведро...

Поэт Юнна Мориц
Фото: Александр ГАМОВ
- Юнна Петровна! Сейчас - всеобщий масочный режим и даже - всеобщая паника прослеживается от статистики по заболеванию COVIDом. Люди снова самоизолируются...
- А я все время живу в уединении, без которого невозможно работать так, как я работаю.
- Я сегодня - под впечатлением ваших стихов...
Держи удар, дистанцию и слово...
Держи картошки полное ведро
И ожерелья лука золотого.
Как нам - вместе с ведром картошки, с тем, что увеличивается дистанция между людьми, - совсем не отдалиться друг от друга, а в душе сохранить оптимизм?
- Ведро картошки – это очень оптимистично. И лук – это очень оптимистично. Это дух жизни, это природа.
Мы - часть природы, мы часть Вселенной. И когда я слышу или читаю у кого-то все эти проклятья (пора валить, ужас-ужас, тоска, как ужасно), мне просто смешно. Потому что я человек, знающий, что такое горе, страдания, и никогда не живший легко.
- То есть, если у нас будет ожерелье лука, ведро картошки и море оптимизма…
- Это дух жизни, Саша.
А там было ещё написано: «Держи святую воду и перо...» Это все в одной Вселенной – и лук, и картошка, и святая вода, и перо.
- И тогда мы прорвемся?
- А нам никуда не надо прорываться. Главное, - нам жить так, чтобы к нам никто не прорвался.
А если говорить о тех, которые к нам прорвались и думают порвать страну... Надо сделать так, чтобы они прорвались обратно и стали «поравалитиками».
- Кем?
- От слов «пора валить». Есть такое народное слово – «поравалитики». Русский фольклор – страшная сила, вооруженные силы слов. «Поравалитики» - вот как называет народ капитулянтов и паникеров.
- Спасибо вам за этот антидепрессант…
- Да за что спасибо, Саша? Главное, чтобы к нам не прорвались.
И я сейчас поставила ( в соцсети. - А.Г.) стихотворение, еще более важное, «Продать друзей, купить врагов...»
- Я читал его.
- Это тот момент, в котором мы живем. И вообще, у меня есть стихи - «Все будет хорошо, и даже то, что плохо»..
- Спасибо, Юнна Петровна, вам за оптимизм. И - за антидепрессант.
* * *
СЕБЕ
Держи удар, дистанцию и слово.
Держи святую воду и перо.
Держи картошки полное ведро
И ожерелья лука золотого.
Они – твоё несметное добро,
Защита – от любого духа злого.
Держи свой путь, а не по ветру нос.
Держи любовь – бессмертно, тайнозримо,
Чтоб не держать ни краски для волос,
Ни туши для ресниц, ни щёк для грима,
На это есть всегда огромный спрос, –
Но подлинника страсть неповторима.
Держи улыбку, не оскалив пасть,
Как демонстранты кафеля зубного.
Держи себя, чтоб в лапы не попасть
Общественности, рвущейся во власть –
Кроить страну, как ножницы портного!
Держи удар, дистанцию и слово.
Ядро поэтики – атлетики ядро,
Держи ядро атлетики поэтской.
Ядрёный дух держи природы детской.
Держи картошки полное ведро.
Держи святую воду и перо.
Они – твоё несметное добро.
Юнна Мориц.