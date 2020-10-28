Издатель Радио "КП" Роман Карманов победил в конкурсе "Лидеры России. Политика"

Роман Карманов победил в конкурсе "Лидеры России. Политика" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первый заместитель генерального директора "Комсомольской правды" и генеральный директор Радио "Комсомольская Правда" Роман Карманов победил в конкурсе "Лидеры России. Политика"

Конкурс проводят по поручению президента России Владимира Путина, чтобы наградить самых перспективных лидеров, "обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой деятельности".

Всех участников конкурса оценивали по критериям служения обществу, ответственности за результат, социальному интеллекту, организаторским способностям, публичным коммуникациям и системному мышлению.