Меркель предрекает ФРГ коллапс из-за коронавируса

Это жесткие меры, – признала канцлер Ангела Меркель Фото: REUTERS

Со 2 ноября в Германии будет введен новый, жесткий карантин из-за эпидемии коронавируса.

Будут закрыты рестораны, театры и кинотеатры, отели, фитнес-центры, а также публичные дома, разрешенные в ФРГ. Школы, детские сады и магазины пока продолжат работать. Заведения общепита смогут работать только на вынос.

Каждые две недели федеральное правительство будет пересматривать список ограничений и, в зависимости от их эффективности, уменьшать или увеличивать список ограничений.

- Это жесткие меры, – признала канцлер Ангела Меркель, добавив, что в случае бездействия страну ждет коллапс системы здравоохранения.

Сегодня в немецких больницах было вдвое больше новых больных COVID-19, чем неделю назад. Также вдвое выросло количество госпитализированных в отделения реанимации. Только за минувшие сутки прирост заболеваемости коронавирусом в ФРГ составил 11409 новых случаев, 42 человека скончались. Всего же с начала эпидемии в Германии зарегистрировано более 463 тысяч инфицированных коронавирусом. Общее число жертв составляет 10121 человек. В тройку наиболее пострадавших от COVID-19 немецких земель входят: Северная Рейн-Вестфалия, Бавария и Баден-Вюртмеберг.