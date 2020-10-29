Светлана Тихановская отказала в интервью Радио «Комсомольская правда»

Светлана Тихановская не стала давать интервью радио «Комсомольская правда» Фото: REUTERS

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отказалась давать интервью Радио «Комсомольская правда», несмотря на заявления о том, что считает Россию дружественной страной.

Главный редактор радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов рассказал, что передал предложение об интервью через пресс-секретаря Тихановской, отметив, что радиостанция 24 часа в сутки освещала выборы в Белоруссии и то, что происходило там дальше

«Мы делали это объективно, не занимая ни одну из сторон. По-моему, для Тихановской участие в большом интервью на федеральной станции, гостем которой был и президент Владимир Путин, стало бы хорошим шагом в сторону России», - заявил главный редактор радио.

Горбунов отметил, что политик могла бы не только рассказать о том, как проходит «всеобщая забастовка» на ее родине, но и «пообщаться с жителями дружественной страны в прямом эфире».

«Многие наши слушатели были бы рады задать вопрос Тихановской. Но, увы, в ответ последовал отказ», - сообщил Горбунов.

«Спасибо, не получится. У Светланы очень плотное расписание», - заявила пресс-секретарь оппозиционера Анна Красулина

Самое абсурдное в данной ситуации то, что официальные белорусские власти называют местную «Комсомольскую правду» оппозиционным изданием, поддерживающим Тихановскую. В республике даже закрыли печатную версию «КП».

Напомним, ранее Тихановская заявила о начале в Белоруссии «общенациональной забастовки» по итогам последнего дня своего «ультиматума». Ранее политик выступила с требованиями отставки действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, «прекращения насилия» на улицах и освобождения всех политзаключённых. Правительство республики опровергает информацию о начале массовых забастовок