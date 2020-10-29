Силуанов объяснил, почему в России подняли налоги

Глава Минфина России Антон Силуанов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Независимые экономисты часто критикуют российское правительство. Мол, во всех странах в кризис налоги только снижают, а у нас как обычно – свой путь. Эту тему подняли и во время инвестфорума ВТБ Капитал «Россия зовет», который прошел в четверг. Глава Минфина Антон Силуанов объяснил свою позицию. Мол, у одних забираем, другим отдаем.

- Часть налогов мы подняли, а часть опустили. Но большинство этих решений мы обсуждали давно. Например, мы снизили нагрузку на малый бизнес – уменьшили объем страховых взносов (с 30 до 15%. - Ред.). Очень вовремя это сделали. Кроме того, сильно уменьшили налоги для айти-отрасли. Таких условий, наверное, нет нигде в мире, - пояснил министр финансов. - С другой стороны, были неэффективные льготы в нефтянке. Мы это видели, но не было решающего момента, чтобы их пересмотреть. В этом году он наступил. Кризисные ситуации всегда стимулируют принятие решительных мер. Они позволяют выстроить экономику, менее зависящую от нефти и газа.

По словам Силуанова, рост налогов на богатых россиян тоже давно обсуждался. И деньги государство потратит на целевые нужды – на лечение тяжело больных детей. Модератор дискуссии задал резонный вопрос. Раз уж деньги нужны, почему бы государству не найти их в другом месте – например, за счет приватизации некоторых госкомпаний. Силуанов ответил, что в правительстве этот вариант тоже рассматривают.

- Действительно, есть много компаний, где 100% акций принадлежит государству. Мы вполне можем снизить эту долю, продать часть акций и привлечь частных инвесторов, улучшить управляемость этих компаний, - сказал глава Минфина.

По расчетам экспертов, это может принести в бюджет несколько триллионов рублей. Но главное здесь – дождаться удачного момента, чтобы продать по наиболее высокой цене.