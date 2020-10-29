На переговоры по Донбассу Киев отрядил «карамельку» в женском платье

Алексей Арестович известен на Украине как самый яростный сторонник войны на Донбассе, полностью подконтрольный Петру Порошенко, который, собственно, эту войну и начал Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Об этом Алексей Арестович сразу же сообщил в соц.сетях:

“Имею возможность сообщить, что решением главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Л. Кравчука (президента Украины в 1991-94 годах), я назначен советником делегации по информационной политике с полномочиями “единого голоса” по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины”.

Назначение знаковое, которое можно истолковать однозначно – никакого «замирения Донбасса» правительство Зеленского не планирует даже в теории. Алексей Арестович известен на Украине как самый яростный сторонник войны на Донбассе, полностью подконтрольный Петру Порошенко, который, собственно, эту войну и начал. В народе Арестовича ласково кличут – «порохобот», то есть виртуальный персонаж Порошенко в Сети. Этим Арестович занимается с 2014 года на всех телеканалах подконтрольных Порошенко. Самое его известное высказывание – о «дебальцевском котле». По мнению Арестовича, потери там были минимальные и Украина «может позволить себе пять таких котлов».

Когда президентом стал Зеленский, Арестович ловко сманеврировал из заявил:

— Это была чисто пропагандистская работа, вызванная к жизни военной агрессией России против Украины… Теперь, о моей истинной позиции. Я – не патриот. Причем, не только Украины, а и любого национального государства, как такового. Я патриот проекта объединенной Земли – заявил, не моргнув глазом, актер Алексей Арестович, один из героев сериала «Возвращение Мухтара» и «специалист по военной разведке» (по его же словам, – авт.).

Разумеется, после назначения афериста и агрессивного клоуна спикером украинской делегации в Минске о каких-то подвижках в переговорах по Донбассу можно будет забыть. Для этого все и затевалось – выбрать для диалога заведомо неприемлемую кандидатуру – «великоукраинца» и «певца войны», ловко танцующего в женском платье. Кажется, на Украине решили, что нашли единственную возможность избежать выполнения давно подписанных «Минских соглашений». К сожалению, в Незалежной перепутали международную дипломатию и юмористическое шоу. Придется объяснять в очередной раз?