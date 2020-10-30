Люди годами не подозревают, что на них висят липовые кредиты

Как оказалось, долг на Александру повесили еще в 2018 году. Фото: Личный архив

Москвичка Александра Грядунова вместе с семьей собиралась на две недели в отпуск за границу. В аэропорту ее тормознули: невыездная! Пограничники сообщили ошарашенной Александре, что судебными приставами на нее заведено исполнительное дело. Оказалось, за ней числится долг на сумму более 200 тысяч рублей. Причем, заведено исполнительное дело в Уфе, где Александра отродясь не была. Ни родни у нее там, ни друзей.

Вместо курорта семье пришлось вернуться обратно домой. На то, чтобы распутать мошеннический клубок, у Александры ушло 8 месяцев. За это время она поняла, что не одинока. «Липовые» кредиты оформляются направо и налево, а люди могут годами об этом не подозревать.

НЕЧЕТКОЕ ФОТО И ЧУЖАЯ ПРОПИСКА

Как оказалось, долг на Александру повесили еще в 2018 году.

- В строительном магазине «Сударушка» в Уфе по кривой копии моего паспорта оформили займ на 120 тысяч рублей плюс 40 тысяч рублей за страхование жизни под 40% годовых на покупку 15 тысяч штук кирпича, это шесть КАМАЗов. С учетом пенни и штрафов набежало больше 200 тысяч рублей, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» Александра.

Займ на оплату кирпичей представила микрофинансовая компания «ОТП Финанс» с головным офисом в Москве. Все подписи в договорах с банком были поддельные. На копии паспорта нечеткое фото и к тому же влеплен фальшивый штамп о прописке: по нему Александра якобы проживает в Уфе. Именно поэтому судебные приставы и завели на Александру дело не в Москве, а в Башкирии.

Интересно, что в банке сомнительные документы приняли и глазом не моргнув. Копию паспорта Александры заверил гендиректор строительного магазина «Сударушка» Денис Соболев, который, как оказалось являлся уполномоченным лицом банка. На оформление займа и перечисление денег магазину в счет оплаты кирпичей потребовался всего один день.

МАГАЗИН БЫЛ, ДА СПЛЫЛ

Я нахожу в электронной базе юридических лиц мобильный телефон владельца «Сударушки» Дениса Соболева. Звоню в Уфу. Выясняется, что этой компании уже давно не существует, а телефон принадлежит ее бывшей владелице Алсу Артамоновой.

- Вы из полиции? Мне все звонят, ищут Соболева, говорят, он людей обманывал, а я про это ничего не знаю, - в ужасе сообщает мне женщина.

Как оказалось, случай Александры Грядуновой не единичный. Через тот же банк и строительный магазин в Уфе оформлялись и другие липовые займы. Но, как утверждают в банке, «злоумышленник не был установлен».

В масштабах всей России подобных случаев пруд пруди!

- Копии паспорта мы оставляем везде: школы, сады, поликлиники, больницы, при регистрации в отеле, банки при запросе кредитов, при покупке сим-карт. На моем месте может оказаться каждый, независимо от статуса, возраста, брали вы кредиты или нет, живете вы в России или нет. Достаточно того, что у вас есть или был российский паспорт, - говорит Александра.

ДОГОВОР ФАЛЬШИВКА, НО ЗАЧЕМ ЗВОНИТЬ В ПОЛИЦИЮ?

Как позже выяснит Александра, спустя полгода после оформления на нее займа, банк проведет внутреннее расследование и выяснит, что договор был мошенническим. После этого банк отзовет данные о полученном займе из кредитной истории Александры в Бюро кредитных историй (БКИ). По закону, банки обязаны подавать информацию хотя бы в одно из аккредитованных Центробанком Бюро кредитных историй о выданном ими кредите. В случае возникновения задолженности информация тоже должна заноситься в БКИ. Но так как банк довольно быстро отозвал данные из кредитной истории Александры, то она даже не подозревала, что ей приписали чужой долг.

А дальше события развиваются и вовсе удивительным образом. Банк не заявляет о липовом займе в полицию, не закрывает открытый на имя Александры счет и не аннулирует подписанные от ее лица договоры. Вместо этого банк подает иск в мировой суд Уфы. Суд выносит решение о взыскании денег с Александры и передает дело судебным приставам. Приставы вышли по месту липовой прописки, но конечно, не нашли там Александру. Не обнаружили они и счетов в банках, чтобы списать с нее 200 тысяч рублей. Поэтому просто наложили запрет на ее выезд за границу (невыездным можно стать, если задолженность по кредитам, квартплате, налогам и штрафам превышает 30 тысяч рублей).

- Я проверяла свою кредитную историю несколько раз (ее можно бесплатно запрашивать 2 раза в год). Там не было данных об этом ужасном кредите. Но там была информация о том, что в августе 2018 года ОТП банк запрашивал по всем Бюро кредитных историй информацию обо мне. Перед оформлением займа или кредита банки всегда запрашивают вашу кредитную историю, чтобы понять, не висят ли на вас долги. Но перед тем, как сделать такой запрос, банк должен получить письменное согласие клиента. А я его не давала, - объясняет мне Александра.

Как позже выяснит Александра, спустя полгода после оформления на нее займа, банк проведет внутреннее расследование и выяснит, что договор был мошенническим. Фото: Личный архив

А ПОШЛИ БЫ ВЫ В... СУД!

Чтобы снять с себя фальшивый кредит, Александре пришлось искать доверенного человека в Уфе, обрывать телефоны судебных приставов и вести многомесячную переписку с банком.

- В итоге из банка сообщили, что претензий ко мне не имеют. Тогда я попросила закрыть открытые от моего имени счета и аннулировать договор о липовом займе, иначе он так и будет висеть на мне. Но в банке мне ответили «это не в нашей компетенции, закрывайте счет через суд, - рассказывает Александра.

Перед тем как идти в суд, Александра отправила в банк досудебную претензию. Таковы правила.

- В этот же день банк присылает ответ: «за вами числится договор займа на 120 000 руб под 40% годовых, будьте добры погасить его и проценты, - разводит руками Александра.

Сдвинуть ситуацию с мертвой точки помогла огласка в интернете: Александра рассказала свою историю в соцсетях и на специализированных банковских сайтах. После этого Александре сообщили из банка, что счет ее закрыт, договор аннулирован, персональные данные отозваны, их обработка прекращена. Кроме того, спустя два года банк все-таки подал заявление в полицию по факту мошеннического договора займа. А вот компенсировать Александре расходы за потерянный отпуск на заграничном курорте банк отказался.

КАК СЕБЯ ОБЕЗОПАСИТЬ

1. Раз в месяц проверяйте себя по ФИО и дате рождения на сайте судебных приставов www.fssp.ru. Причем проверять себя нужно по «всем регионам». Делайте это до покупки билетов и бронирования отелей. Проверять себя за день до выезда нет смысла. В случае взыскания потребуется несколько месяцев, чтобы его снять.

- Если задолженность и исполнительное дело все же есть, то на сайте будет информация по номеру судебного приказа и дате, участка на котором он вынесен.

- Позвонив в судебный участок и назвав номер приказа, вы сможете получить первичную информацию об оформленном на вас кредите (дата оформления, банк, номер кредитного договора, кто подал в суд, сумма по кредиту).

- Отменить судебный приказ можно в течении 10 дней как получили уведомление или как узнали об этой ситуации. Заявление на отмену приказа можно послать в судебный участок по электронной почте или через электронную приемную. Ответ (определение об отмене судебного приказа) пришлют на указанный почтовый адрес..

- Определение об отмене судебного приказа (оригинал или лучше нотариально заверенную копию) потом необходимо отправить судебным приставам, чтобы они закрыли исполнительное дело и сняли все ограничения.

- Убедиться в том, что запрет на выезд за границу снят, можно написав запрос через электронную приемную пограничной службы (сайт ФСБ).

2. Раз в месяц проверяйте свои задолженности на сайтах www.mos.ru и www.gosuslugi.ru. На электронную почту уведомления о задолженностях автоматически не присылают.

3. На сайте госуслуг можно получить список Бюро кредитных историй (БКИ), в которых числится ваша кредитная история. Если за последние 10 лет вы хотя бы раз брали кредит, даже маленький – у вас есть кредитная история.

В поиске нужно забить «запросить кредитную историю» или «Сведения о бюро кредитных историй». Далее выбираете «Получение сведений из ЦККИ о БКИ, в котором (которых) хранится кредитная история субъекта кредитной истории - физического лица» и жмете «Получить услугу».

В списке вы найдете БКИ, куда банки и микрофинансовые организации подавали информацию о займах или кредитах, или делали запросы о вашей кредитной истории. В каждом БКИ можно завести личный кабинет и авторизоваться через госуслуги.

Если вы увидели непонятный вам запрос кредитной истории – есть повод насторожиться, зачем ее запрашивали. Например, незнакомый банк, или запрос в даты, когда вы с этим банком никаких отношений не имели.

4. Если на вас повесили чужой кредит, обязательно напишите заявление в полицию и получите квиток, что оно зарегистрировано. Даже если полиция откажет в возбуждении уголовного дела, вам дальше везде нужно будет прикладывать копию квитка как подтверждение, что вы в полицию обращались.

5. Нужно написать запрос в банк, через который на вас оформили липовый кредит. Запросите копии договора и сопутствующих документов, которые подписывались при оформлении кредита (копия согласия на обработку персональных данных, график платежей, заявление на открытие счета, способ получения средств, копия паспорта по которой оформлен договор и т.д.) Необходимо добиться чтобы на копии поставили штамп о приеме оригинала запроса: дата, входящий номер, подпись лица, которое приняло. Либо нужно отправить запрос/претензию почтой России с описью и уведомлением.

Также нужно написать претензию в банк и сообщить, что вы не подписывали договор на получение кредита, персональные данные не предоставляли, деньги не получали.

Этот шаг важен еще и для того, чтобы доказать попытки решения вопроса в досудебном порядке.

6. Оставляйте отзывы о работе банка на профильных сайтах (например, banki.ru) и в соцсетях. Поверьте, это работает!

7. На сайте nalog.ru в разделе «профиль» можно проверять счета, открытые на вас в России и за рубежом. Если открыли счет и оформили договор — данные счета с большой вероятностью отобразятся на налоговом сайте.

8. Не игнорируйте непонятные звонки, смс и прочие сигналы «вам одобрен кредит/кто-то делал запрос вашей КИ/на вас открыт счет».

9. Бережно относитесь к своим персональным данным: не передавайте через сомнительные источники, уточняйте с какой целью их будут использовать.

10. Внимательно читайте документы, которые вы подписываете, там часто мелким шрифтом прописано согласие на запрос вашей кредитной истории.

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