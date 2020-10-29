"У Ефремова денег нет": три миллиона рублей на компенсацию потерпевшим собирали всем миром

Пока защитники готовятся к кассации, Михаил Ефремов в СИЗО "Водник" ждет документы от Мосгорсуда. Фото: АГН "Москва"

Пока защитники готовятся к кассации, Михаил Ефремов в СИЗО "Водник" ждет документы от Мосгорсуда. Решение апелляционной инстанции - не просто бумага: как только администрация изолятора получит материалы дела, для Михаила Олеговича решатся сразу два важных вопроса. Первый и пока самый важный - останется ли он в "Воднике" хотя бы на ближайшие месяцы.

- Руководство СИЗО должно решить, где Ефремов будет отбывать наказание. Если сам он напишет заявление с просьбой оставить его до кассации, на которой он хочет присутствовать лично, начальство может пойти осужденному навстречу и не отправлять в колонию, - рассказал kp.ru адвокат актера Петр Хархорин. - Кассационный суд находится здесь же, в Москве, и по срокам слушание должно состояться перед Новым годом или сразу после. Поэтому не исключено, что праздники Михаил Олегович встретит в "Воднике".

Второй момент - финансовый: после изучения документов администрация изолятора должна выдать родным артиста доверенность на пользование его деньгами, которые хранятся в банковской ячейке. Сейчас это единственные средства, которые есть у семьи. Как выяснилось, финансы на счетах Ефремова заморожены налоговой, скорее всего, из-за того, что актер вовремя не подал декларацию.

- Блокируют счета быстро, а размораживают долго, - посетовал Петр Хархорин. - В банковской ячейке хранится приличная сумма, которой хватит на компенсацию близким Сергея Захарова - матери и гражданской жене Ирине Стерховой. Заплатить им - добровольное желание Ефремова, и хочу заверить, что это будут не какие-то смешные суммы, а серьезная материальная помощь.

Петр Хархорин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Между тем, несмотря на финансовые сложности, в апелляции актер компенсировал потерпевшим 3 миллиона рублей. Как оказалось, эти деньги семье не принадлежали.

- Друзья Михаила собрались и заплатили всю сумму. Фамилии называть не могу, - сразу предупредил адвокат.

Неожиданные подробности выяснились и про 600 тысяч рублей, которые от Ефремова (через экс-адвоката Пашаева) перечислили троим потерпевшим: официальной жене, брату и младшему сыну погибшего еще во время сентябрьских заседаний в Пресненском суде.

- Оказалось, что брат Сергея Захарова все-таки получил свои 200 тысяч, а остальные 400, от которых родственники отказались, зависли на почте, - уточнил Петр Хархорин. - Таким образом, брат получил 1 миллион 200 тысяч рублей (остальные - по 1 млн. - Ред.), но вроде бы готов вернуть "излишки". Те 400 тысяч, которые потерпевшие не взяля, должны быть отданы семье Михаила Олеговича - они напрямую ведут переговоры с Пашаевым, я в этом не участвую.

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